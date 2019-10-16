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İki yıl kullanılmayan telefonlar için kapatılma talebinde bulundu!

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TEKNOLOJİ  | 16.10.2019 09:21 | Son Güncelleme

IMEI konusunda MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı’dan bugün ilginç bir talep geldi. Normalde 7 yıl boyunca sinyal alınamayan telefonların IMEI’si otomatik olarak sistemden kapatılıyordu.

İki yıl kullanılmayan telefonlar için kapatılma talebinde bulundu!

MOBİSAD başkanı bu sürenin iki yıla indirilmesi konusunda bugün talepte bulundu. Peki, iki yıl kullanılmayan telefonların kapatılması Türkiye’ye ne kazandıracak?

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Başkanı Turnacı; “Artık IMEI numarası kimliğimiz sıfatında oluyor. Bugün IMEI numarası kullanıldığından dolayı ülkemizde ceza alan vatandaşlarımız var, hatta terör örgütüne üye olmaktan ceza alan vatandaşlarımız bulunuyor. Önce ilgili kurumlar ve sektör temsilcileri olarak öz eleştirimizi yapmamız lazım. Bizim bu konuda bazı kuralları işletebiliyor olmamız lazım.” ifadelerini kullandı.

MOBİSAD başkanının bu açıklamalarına bakacak olursak bu sürenin iki yıla indirilmesi mantıklı görünüyor. Ancak olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için bu kapsamın genişletilmesi gerekiyor. Örneğin; yedekte tutulan orta veya üst segment telefonlar 2 yıl kullanılmazsa direkt kapatılacak. Bu durum ile karşılaşan kullanıcılar için itiraz sürecinin resmileşmesi gerekiyor.

Turnacı; “En son torba yasayla çıkartılan 7 yıl sinyal almayan cihazların kapatılması, IMEI havuzundan çıkartılması uygulaması, klonlanan cihaz sayısını azaltacaktır. Ama bunun yeterli olmadığını, 7 yılın 2 yıla düşürülmesinin yaşanan mağduriyetleri azaltacağını düşünüyoruz.” ifadeleri ile sözlerini noktaladı. Bakalım Turnacı’nın talebi nasıl değerlendirilecek?

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Anahtar Kelimeler:
telefon ımeı MOBİSAD

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