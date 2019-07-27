İki yıldızın dansı görüntülendi!

Gökyüzü ve uzay, inanılmaz görüntülere sahne oluyor. Bilim insanları, dikkat çekici sahneleri bizimle paylaşıyor.
ÖLDÜKLERİNDE BEYAZ CÜCE ADI VERİLİYOR
Şu anda elimizde görüntüsü olmasa da, iki ölü yıldızın birbirleriyle adeta dans ettikleri ortaya çıktı. Yıldızlar öldüğü zaman, beyaz cüce adı verilen yapılara dönüşüyorlar. İki beyaz cüce, birbirlerinin etrafında dönüyor. Yıldızların bir turu 7 dakika sürüyor. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech)’den araştırmacılar, gece gökyüzünde kaybolup tekrar görülen bir yapı keşfettiklerinde o bölgeden gelen verileri incelemeye koyuldu. Bunun sonucu olarak ikili yapı ortaya çıktı.
DÜNYA İLE AYNI BOYDALAR
İkili yıldızlar, ZTF J1539+5027 adını aldılar. Bu cisimler, kabaca Dünya ile aynı boydalar. İki yıldızdan daha parlak olanı diğerinin arkasında kaldığı zaman yıldız ışığında kırpılma (ışığın azalıp artması) gerçekleşiyor.
FARKLI TEORİLER MEVCUT
İkili sistemlerin bir noktada birleşip birleşmedikleri konusunda farklı teoriler var. Bunlardan biri, iki cismin bir noktada çarpışıp birleşeceklerini savunuyor. Diğer teoriye göre ise kütlesi büyük olan cisim, küçük olandan materyal çekmeye başlayacak ve küçülen diğer yıldız belli bir yörüngede kalacak.
BU TÜR SİSTEMLERİ GÖRMEK KOLAY DEĞİL
Bu tür sistemleri görmek genelde çok kolay olmuyor ve yıldızlardan biri diğerini büyük oranda kendi bünyesine kattığında fark ediliyorlar. Ayrıca bu örnekteki beyaz cücenin yüzey sıcaklığı, Güneş’in sıcaklığından yaklaşık 10 kat daha fazla. Haliyle çok yüksek bir parlaklığa sahip ve bu şekilde keşfedildi. İki yıldız arasındaki mesafe, yerçekimi dalgalarının incelenmesiyle belli olacak. Böylece evrendeki gizemleri bulmak için yeni yollar bulabileceğiz.
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