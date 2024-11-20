İkili eğitim nedir? İkili eğitim ne demek? İkili eğitimin anlamı

Yaşanan teknolojik gelişmeler ve internetin gitgide daha da yayılması günlük hayatı da derinden etkilemiş ve birçok yeni uygulamanın üretilmesine neden olmuştur. Geliştirilen uygulamalar gençlerin, öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması konusunda da yapılmış ve eğitim sistemine çeşitli yenilikler ve seçenekler getirilmiştir. Bu gelişmelerden biri de son yıllarda adı çokça duyulan ve gündeme gelen ikili eğitim sistemi olmuştur. Genel olarak süreci yönetebilmek ve öğrencileri mağdur etmeme hedefleri ile ikili eğitim sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

İkili eğitim nedir?

Sadece dünyada değil Türkiye’de de eğitim sisteminin gelişmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Oluşturulan ve geliştirilen uygulamalarla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren eğitim kurumlarındaki öğrencilerin mevcut sisteme ek sistemlerle daha iyi bir eğitim alması hedeflenmiştir.

Bu amaçlar doğrultusunda ikili eğitim sistemi gelmiştir. İkili öğretim sistemi en kısa tanımı ile okul öncesi eğitim ile ilköğretim kurumlarının sabahçı ve öğlenci olacak şekilde ayrı gruplarda eğitim alması anlamına gelir.

İkili eğitim ne demek?

İkili eğitimin anlamı öğrenciler tarafından sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 farklı süreçte eğitim alınmasıdır. Öğrenciler gün içinde ikiye bölünmüş olan ders programlarına göre sabah ve öğlen saatlerinde ayrı ayrı derslere girerler.

Bu eğitim sisteminin amacı var olan okul ve sınıf sayılarında azaltma sağlamaktır. Bu nedenle bir grup öğrenci sabah derslerine girerken, belirlenen diğer gruptaki öğrenciler öğlen saatlerinde ders başı yaparlar.

İkili eğitim sisteminde ders süreleri yarım saat olarak belirlenebilmektedir. Ders arası teneffüsleri de belirlenen ders saatine göre ayarlanır.