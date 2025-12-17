İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma: 4 milyarlık projenin ortasında bulundu!

İngiltere’nin Tameside bölgesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında ekipler, gaz borusunun içinde yaklaşık 80 yıllık olduğu tahmin edilen bir oyuncak araba buldu. Kamera ile yapılan hat kontrolü sırasında fark edilen oyuncak, II. Dünya Savaşı’nda kullanılan Daimler Scout modelinin Dinky Toys tarafından üretilmiş minyatürü olarak değerlendiriliyor.

YILLAR ÖNCESİNE AİT

Gaz dağıtım şirketi Cadent adına çalışan Stockport merkezli PMCE firmasının yöneticisi Shane Mulhern, boru içi kamera incelemesi sırasında oyuncağı fark ettiğini ve daha sonra borunun bir bölümünün açılarak oyuncak arabanın çıkarıldığını söyledi. Mulhern, oyuncağın 1940’lı yıllardan 1960’lara kadar üretilen Dinky modelleriyle örtüştüğünü belirtti.

AKIŞI ETKİLEMEDİĞİ İÇİN FARK EDİLMEMİŞ

Oyuncak araba, Droylsden’de eski dökme demir gaz borularının yenilenmesi çalışmaları sırasında bulundu. Cadent yetkilileri, oyuncağın muhtemelen boruların ilk döşendiği yıllarda çocuklar tarafından içeri düşürüldüğünü ve gaz akışını olumsuz etkilemediğini açıkladı.

75 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE

Cadent, daha önce de gaz borularında gazete, giysi, futbol topu ve çeşitli yabancı cisimler bulunduğunu hatırlatarak, bölgede Mart 2026’ya kadar sürecek 75 milyon sterlinlik altyapı yenileme çalışmasının devam ettiğini bildirdi.