Mynet Trend

İkinci el kitapların içinden çıkanlar pes dedirtti!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 14.10.2019 16:24 | Son Güncelleme

İkinci el ürünlerin keyfi her zaman farklıdır. Bazılarına nostaljik gözüken ikinci el eşyalar daha önceki sahiplerine dair barındırdıkları hikayelerle de ilgi çekicidir. Ancak birazdan göreceğiniz ikinci el kitapların içinden çıkanlar akıl alır gibi değil. İşte o kitaplar ve içlerinden çıkanlar...

İkinci el kitapların içinden çıkanlar pes dedirtti!

İkinci el eşyalar özellikle de ikinci el kitaplar içlerinde bir sürü hikaye barındırabilir. İkinci el kitapların içinde, sizden önceki sahibinin onu hangi duygularla okuduğuna küçük bir not bulabilirsiniz ya da bir cümlenin altını çizmiş olabilir. Ancak ikinci el kitapların içindeki hazineler, sahip oldukları metinlerle sınırlı değildir. Zaman zaman okuyucular başkalarının keşfetmesi için kitabın içerisine her türlü hediyeyi bırakır. İşte ikinci el kitapların içinde buldukları ilginç şeylerle bizleri şaşırtan 27 kişi…

1. “Kütüphaneden ödünç aldığım kitabın içinde küçük bir sürpriz buldum.”

1dsf

2. Tabi daha büyük sürprizlerle de karşılaşabilirsiniz. İçinde Stephen King’in imzası ve fotoğrafı olan bu kitap gibi!

2dfd

3. Bazen de şans tam anlamıyla elinize geçer; dört ve beş yapraklı yoncalar…

3

4. 1949 yılında yazılan bir çocuk kitabının içinden çıkan bir kağıt parçası ise Laura Elizabeth Richards’ın Eletelephony kitabından dizeler taşıyor. Belki de yazar denemelerini bu kitapta unutmuştur, kim bilir?

4

5. Smith and Hawken’in “The Book Of Outdoor Gardening” kitabının içinden çıkan not; “Sevgili anne, bence sen çok çok güzelsin. Sevgilerle, Lacey. Seni seviyorum anne!”

5

6. Bu gözlüklerin sahibi ise belki hala bir yerlerde onları arıyordur. ⁣

6

7. Kitabın sayfaları arasında “kurutulmuş kertenkele” bulan bu kişi ise pek de şanslı sayılmaz değil mi?

7

8. Bir kafedeki kitaplardan birinin arasında rastgele bu notu bulan kişi adrese gidip 300 doları almış mıdır acaba? “Tebrikler, notu buldun. Eğer bu adrese gelirsen sana 300 dolar vereceğim.”

8g

9. Bir başka kitap sever ise, kitabının arasında 19. yüzyıl dergilerinden kesilmiş bu güzel kadın figürünü bulmuş.

9

10. 1970’lerden bir uçak bileti. New York-Londra arasında…

10

11. Bu eşsiz güzellikteki tavuskuşu tüyü ise 1860’lı yıllardan kalma bir İncil’de bulundu.

11

12. Birilerinin en mutlu kareleri bir kitabın sayfalarına sıkışmış…

12

13. 1909 yılından kalma “Albay Paul Revere’nin Hayatı” adlı kitabın içinde bulunan küçük metal parçası.

13

14. “Birds Of Alaska” kitabının bir kopyasında bulunan bu nostaljik fotoğraf…

14

15. İki dolar bulan şanslı bir talihli daha…

15

16. 1860’lı yılların İncil’inde bulunan bir el ilanı.

16

17. 1919 yılından kalma bir köpek kimliği.

17

18. Duygu dolu dostluk mesajı ve bir para. “Beni hatırla, Sevgili arkadaşım Hazel için, bu kitabı sakla ve boş zamanlarında oku. Seni görmek çok eğlenceliydi ve bunu tekrar yapmayı umuyorum. O zamana kadar iletişimde kalalım. Arkadaşın Juliana R.“

18

19. Tam olarak nostalji; 109 yıllık bir etkinlik bileti

19

20. Evet bazıları kitapları bir şeyleri okumak için kullanmıyor…

20

21. John Rhode isimli yazarın kitabından çıkan bu zarf ve anahtar ise belki de bir gizemi aydınlatıyordur. Zarfın üstünde New York City’deki Gladstone Oteli’nden mühürü var ve anahtar ise zarfa yapıştırılmış durumda.

21

22. Büyükelçi ve Madam JH Van Roijen 1956’dan kalma Kızılhaç Üyelik Kartı

22

23. 16. yüzyıla ait bir kitapta bulunan ölü kitap kurdu

23

24.”Küçük Kadınlar” kitabında bulunan bu eşsiz kitap ayracı yeni sahibi için oldukça hoş bir sürpriz

24

25. Bu disketlerde ne olduğu ise tamamen merak konusu

25

26. Bir kitap severin bugüne kadar ikinci el kitapların içinde bulduğu eşyalar

26

27. “Van Halen’in Kaya Turu Canavarları” gösterisi için 1988 yılından kalma bir bilet

27

PARTNER Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız... Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
O bir fenomen! Tatlılığı sizi sevgi pıtırcığına döndürecek!O bir fenomen! Tatlılığı sizi sevgi pıtırcığına döndürecek!
Yemek yemeyi seveler toplanın! Instagram'ın en lezzetli 10 hesabıYemek yemeyi seveler toplanın! Instagram'ın en lezzetli 10 hesabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler ikinci el eşya ikinci el kitap eski eşyaların içinden çıkanlar eski kitapların içinden çıkan şeyler

En Çok Okunan Trend Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

Yakışıklı oyuncu öpüşme itirafıyla olay oldu

Yakışıklı oyuncu öpüşme itirafıyla olay oldu

Kağıt gibi incecik olan binanın ilginç hikayesi!

Kağıt gibi incecik olan binanın ilginç hikayesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tatlılıklarıyla kalbinizi yumuşatacak 10 sosyal medya fenomeni!

O bir fenomen! Tatlılığı sizi sevgi pıtırcığına döndürecek!

Yemek yemeyi seveler toplanın! Instagram'ın en lezzetli 10 hesabı

Yemek yemeyi seveler toplanın! Instagram'ın en lezzetli 10 hesabı

İnsanlar gördükleri en ilgin yatakları paylaşıyor! İşte o çılgın yatak odaları...

Yatar mısınız yatmaz mısınız? Bunlardan ilginci yok

Çocukları için hepsini tek tek eliyle ördü!

Çocukları için hepsini tek tek eliyle ördü!

Bu timsaha isim bulana çok büyük ödül!

Bu timsaha isim bulana çok büyük ödül!

Saç ektiren erkeklerin inanılmaz değişimi!

Saç ektiren erkeklerin inanılmaz değişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.