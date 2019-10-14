İkinci el kitapların içinden çıkanlar pes dedirtti!

İkinci el eşyalar özellikle de ikinci el kitaplar içlerinde bir sürü hikaye barındırabilir. İkinci el kitapların içinde, sizden önceki sahibinin onu hangi duygularla okuduğuna küçük bir not bulabilirsiniz ya da bir cümlenin altını çizmiş olabilir. Ancak ikinci el kitapların içindeki hazineler, sahip oldukları metinlerle sınırlı değildir. Zaman zaman okuyucular başkalarının keşfetmesi için kitabın içerisine her türlü hediyeyi bırakır. İşte ikinci el kitapların içinde buldukları ilginç şeylerle bizleri şaşırtan 27 kişi…

1. “Kütüphaneden ödünç aldığım kitabın içinde küçük bir sürpriz buldum.”

2. Tabi daha büyük sürprizlerle de karşılaşabilirsiniz. İçinde Stephen King’in imzası ve fotoğrafı olan bu kitap gibi!

3. Bazen de şans tam anlamıyla elinize geçer; dört ve beş yapraklı yoncalar…

4. 1949 yılında yazılan bir çocuk kitabının içinden çıkan bir kağıt parçası ise Laura Elizabeth Richards’ın Eletelephony kitabından dizeler taşıyor. Belki de yazar denemelerini bu kitapta unutmuştur, kim bilir?

5. Smith and Hawken’in “The Book Of Outdoor Gardening” kitabının içinden çıkan not; “Sevgili anne, bence sen çok çok güzelsin. Sevgilerle, Lacey. Seni seviyorum anne!”

6. Bu gözlüklerin sahibi ise belki hala bir yerlerde onları arıyordur. ⁣

7. Kitabın sayfaları arasında “kurutulmuş kertenkele” bulan bu kişi ise pek de şanslı sayılmaz değil mi?

8. Bir kafedeki kitaplardan birinin arasında rastgele bu notu bulan kişi adrese gidip 300 doları almış mıdır acaba? “Tebrikler, notu buldun. Eğer bu adrese gelirsen sana 300 dolar vereceğim.”

9. Bir başka kitap sever ise, kitabının arasında 19. yüzyıl dergilerinden kesilmiş bu güzel kadın figürünü bulmuş.

10. 1970’lerden bir uçak bileti. New York-Londra arasında…

11. Bu eşsiz güzellikteki tavuskuşu tüyü ise 1860’lı yıllardan kalma bir İncil’de bulundu.

12. Birilerinin en mutlu kareleri bir kitabın sayfalarına sıkışmış…

13. 1909 yılından kalma “Albay Paul Revere’nin Hayatı” adlı kitabın içinde bulunan küçük metal parçası.

14. “Birds Of Alaska” kitabının bir kopyasında bulunan bu nostaljik fotoğraf…

15. İki dolar bulan şanslı bir talihli daha…

16. 1860’lı yılların İncil’inde bulunan bir el ilanı.

17. 1919 yılından kalma bir köpek kimliği.

18. Duygu dolu dostluk mesajı ve bir para. “Beni hatırla, Sevgili arkadaşım Hazel için, bu kitabı sakla ve boş zamanlarında oku. Seni görmek çok eğlenceliydi ve bunu tekrar yapmayı umuyorum. O zamana kadar iletişimde kalalım. Arkadaşın Juliana R.“

19. Tam olarak nostalji; 109 yıllık bir etkinlik bileti

20. Evet bazıları kitapları bir şeyleri okumak için kullanmıyor…

21. John Rhode isimli yazarın kitabından çıkan bu zarf ve anahtar ise belki de bir gizemi aydınlatıyordur. Zarfın üstünde New York City’deki Gladstone Oteli’nden mühürü var ve anahtar ise zarfa yapıştırılmış durumda.

22. Büyükelçi ve Madam JH Van Roijen 1956’dan kalma Kızılhaç Üyelik Kartı

23. 16. yüzyıla ait bir kitapta bulunan ölü kitap kurdu

24.”Küçük Kadınlar” kitabında bulunan bu eşsiz kitap ayracı yeni sahibi için oldukça hoş bir sürpriz

25. Bu disketlerde ne olduğu ise tamamen merak konusu

26. Bir kitap severin bugüne kadar ikinci el kitapların içinde bulduğu eşyalar

27. “Van Halen’in Kaya Turu Canavarları” gösterisi için 1988 yılından kalma bir bilet



