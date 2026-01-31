Mynet Trend

İkinci el pazarından aldığı kasenin fiyatı 21 milyon TL çıktı! Bu türden sadece 7 tane var

Bağdatlı bir pazarda 35 dolara satılan küçük kase, uzman değerlendirmesi sonrası yüz binlerce dolarlık nadir bir eser olarak nitelendirildi. 16 cm çapındaki kase, kobalt mavisi çiçek resimleri ve kenarında bulunan karmaşık tasarımla dikkat çekiyor.

İkinci el pazarından aldığı kasenin fiyatı 21 milyon TL çıktı! Bu türden sadece 7 tane var

ABD’nin Connecticut eyaletinde bir açık pazar satışında sadece 35 dolara (yaklaşık 1.500 TL) alınan küçük kase, uzman incelemesinin ardından 15. yüzyıla tarihlenen nadir bir Ming hanedanlığı eseri olduğu ortaya çıktı. Bu tür antik porselenlerin dünya çapında yalnızca birkaç örneği bulunuyor.

ABD’NDE PAZARDA YEREL KİŞİ TARAFINDAN BULUNDU

BBC'de yer alan habere göre; ABD’nin Connecticut eyaletinde New Haven yakınlarındaki bir açık pazarda antika meraklısı bir ziyaretçi, gördüğü 16 cm çapındaki küçük kaseyi satın aldı. Kase üzerindeki mavi çiçek motifleri ve porselenin yapısı, alıcıyı daha fazlası olabileceği düşüncesine yöneltti.

DAHA SONRA UZMAN DEĞERLENDİRMESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yerel bir uzmana gösterilen eser, daha sonra Sotheby’s müzayede evinin değerlendirmesine sunuldu. Sotheby’s uzmanları, kasenin 15. yüzyıla ait erken Ming hanedanlığı dönemine ait olduğunu belirterek değerini 300.000 ile 500.000 dolar (yaklaşık 13-21 milyon TL) arasında olduğunu söyledi. Bu türden yalnızca yedi eserin bilindiği kaydedildi.

UZMANLAR "GERÇEKTEN ÖZEL BİR PARÇA" DİYOR

Sotheby’s’ten Angela McAteer, kasenin biçimi, çizimi ve mavi boya detaylarının dönemine özgü karakteristik özellikler taşıdığını vurguladı. Uzman, böylesi antikaların beklenmedik yerlerde bulunmasının koleksiyon dünyası için her zaman heyecan verici olduğunu söyledi.

Bu kasenin Connecticut'taki bir açık hava satışında nasıl satıldığı merak konusu oldu. Kimileri, nesiller boyu elden ele geçmiş olabileceğini öne sürüyor.

'OLAĞANÜSTÜ VE NADİR'

İlanında 'olağanüstü ve nadir' olarak tanımlanan söz konusu kase, bulunduğu dönemde New York'ta Sotheby's müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

Müzayedede Çin seramikleri konusunda uzman olan Angela McAteer, "Böyle hazinelerin hâlâ keşfedilebiliyor olması, bunun hala gerçekleşiyor olması her zaman oldukça şaşırtıcı. Uzmanlar olarak, varlığından bile haberdar olmadığımız bir şeyin adeta yoktan var olması bizim için her zaman çok heyecan verici." ifadelerini kullandı.

