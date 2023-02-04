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  4. İkinci Kevin Grosskreutz vakası! Barcelona, '18 saniyeyle' transferi yapamadı!

İkinci Kevin Grosskreutz vakası! Barcelona, '18 saniyeyle' transferi yapamadı!

04.02.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da ara transfer dönemi sona erdi ve takımlar son güne kadar kadrolarını güçlendirdi. İspanya La Liga devi Barcelona, MLS ekibi Los Angeles Galaxy'den Julian Araujo'nun transferini 18 saniyelik gecikme nedeniyle gerçekleştiremedi. Kulüpten resmi açıklama gelirken, FIFA'nın kararı da belli oldu.

İkinci Kevin Grosskreutz vakası! Barcelona, '18 saniyeyle' transferi yapamadı!

Avrupa futbolunda 2022/23 sezonu ara transfer dönemi 31 Ocak tarihinde sona erdi ve kulüpler son saniyeye kadar kadrolarını güçlendirmeye devam ettiler. İspanya La Liga'da da yine dikkat çeken hamleler gerçekleştirildi. Ancak dev kulüp Barcelona, bilgisayar hatası nedeniyle bir transferi yapamadı.

Barcelona, MLS ekibi Los Angeles Galaxy'den sağ bek oyuncusu Julian Araujo'nun transferi için oyuncu ve kulüple anlaşmaya varmıştı.

"18 SANİYELİK GECİKME YAŞADIK"

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Katalan devinin sportif direktörü Mateu Alemany, "Julian Araujo transferinde bir bilgisayar hatası nedeniyle 18 saniyelik gecikme yaşadık. Bekleyip FIFA'nın ne karar vereceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

FIFA, TRANSFERE İZİN VERMEDİ

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Diario Sport'un haberine göre; FIFA, Julian Araujo'nun Barcelona'ya transferine izin vermedi.

TÜRKİYE'DEN BİR ÖRNEK: GROSSKREUTZ!

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Galatasaray, 2015 yılında Borussia Dortmund'dan Kevin Grosskreutz'u kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılılar, transferin son gününde getirdiği futbolcusunun evraklarını zamanında yetiştirmesine rağmen imza eksiği nedeniyle lisans çıkaramamıştı. Bu nedenle Alman futbolcu, Galatasaray'da sadece idmanlara çıkabilmiş ancak herhangi bir maçta forma giyememişti.

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