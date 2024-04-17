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İkinci kez anne olan Azra Akın bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi! İsmini bakın ne koydu "Bize de sürpriz oldu"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.04.2024 21:33
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Aynı yıl hem Türkiye güzeli hem de Miss World'de Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, ikinci kez anne oldu. Atakan Koru ile 2017 yılında hayatını birleştiren Azra Akın, 2018 yılında da oğulları Demir'i kucağına almıştı. İkinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift bebeğine bakın hangi ismi verdi.

2002 yılında hem Türkiye güzeli hem de Miss World'de Dünya Güzeli unvanına layık görülen Azra Akın,ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 2017 yılında Atakan Koru ile evlenen Azra Akın, oğulları Demir'in ardından ikinci bebeklerini de kucağına aldı. Azra Akın minik bebekleri ile çekilen karesini Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü manken hamilelik haberini, "Kendimizi çok şanslı hissettik ve şükrettik. Ağustos ayında ailecek çıktığımız yaz tatilinde aldım haberi. Hemen bütün aileye açıklama heyecanı hissettim" sözleriyle duyurmuştu.

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

2018 yılında oğulları Demir'i kucağına alan çift bu kez kız evlat sahibi oldu. Azra Akın, bebeğine Arya ismini verdiklerini açıkladı. Akın paylaşımına, "14 Nisan Pazar günü Demir’e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya" şeklinde not düştü.

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