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İkinci kez Galatasaray'ın kapısını çaldılar! Mertens'e Arabistan'dan reddedilemeyecek teklif

28.08.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da performansıyla göz kamaştıran isimlerden olan Belçikalı yıldız Dries Mertens için Suudi Arabistan ekipleri yeniden devreye girdi. İşte detaylar...

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı ve performansıyla göz dolduran Dries Mertens'in talipleri Sarı-Kırmızılılar'a tekliflerini sunmaya devam ederken, Arap kulüpleri yeniden devreye girdi.

GİTMEK İSTEMEMİŞTİ

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Daha önce temmuz ayında Belçikalı yıldız konusunda Galatasaray'ın kapısı çalınmış, Sarı-Kırmızılılar Mertens'i göndermeye sıcak bakmıştı. Fakat tecrübeli futbolcu kararını kalmaktan yana vermişti.

10 MİLYON EURO...

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Mertens'e yine ciddi şekilde ilgi gösteren kulüpler olduğu belirtilirken, yıldız 10 numaranın maaş beklentisinin yıllık en az 10 milyon euro olduğu öğrenilirken, Suudi ekiplerinin bu miktarı ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

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