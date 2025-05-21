İkinci kez Türkiye şampiyonu oldu: Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı, dünya kupası yolcusu!

Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı, Okullararası Futsal Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği üst üste ikinci Türkiye şampiyonluğu ile önemli bir başarıya imza attı. Bu başarıyla birlikte takım, kasım ayında Brezilya’da düzenlenecek olan ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) Futsal Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hakkı kazandı.

Şampiyon takımın beden eğitimi öğretmeni Emrah Kaş, Brezilya’daki turnuvaya büyük bir titizlikle hazırlandıklarını belirterek, "Brezilya’da dünyanın en iyi takımlarıyla karşılaşacağız. Antrenmanlarımızı ve tüm hazırlıklarımızı buna göre sürdürüyoruz. Hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi. Emrah Kaş bu büyük başarıda çok sayıda kişi ve kurumun katkısı olduğunu belirterek Ali Ağaoğlu ve Sena Ağaoğlu’na, Okul Müdürü Emin Doğan’a, Dudulluspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Ekrem Taslak ve ekibine, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beylerbeyispor Kadın Futbol Takımlarına destekleri için teşekkür etti.

Takım kaptanı ve aynı zamanda Dudulluspor Kadın Futbol Takımı oyuncusu olan İlayda Tali ise şunları söyledi: "Turnuva bizim için harika geçti. İki yıldır bu hedef için çalışıyoruz. Bu tutkuyla şampiyonluğa ulaştık. Tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Şimdi önümüzde dünya kupası var ve biz en iyi dereceyi alacağımıza inanıyoruz."

"ŞAMPİYONLUĞUN GURURUNU YAŞIYORUZ, SIRADA DÜNYA KUPASI VAR"

Ağaoğlu Avrasya GYO Genel Müdürü Sena Ağaoğlu, Türkiye şampiyonu olan genç sporcuları tebrik ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Ağaoğlu Grubu olarak, bugüne kadar spor, eğitim ve kültür-sanat gibi alanlarda çeşitli desteklerde bulunduk bundan sonra da bu tip faaliyetleri desteklemek grubumuzun temel öncelikleri arasında yer alıyor. Aile büyüğümüzün, kıymetli babaannemin adını taşıyan Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi’ne de her zaman destek vermeye ve tüm ihtiyaçlarında yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Türkiye şampiyonluğunun ardından şimdi gözümüz Brezilya’da. Genç kızlarımızdan kupalar ve yeni şampiyonluklar bekliyoruz."

(İHA)