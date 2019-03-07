İkinci nesil Peugeot 208 boy gösterdi

Tüm Avrupa’nın aylardır büyük bir merak içinde beklediği bu popüler Fransız hakkındaki ilk izlenimimiz oldukça olumlu. Tasarım anlamında beklentileri fazlasıyla karşılayacağına şüphe yok. Çarpıcı tasarımı ve gelişmiş i-Cockpit bilgi-eğlence ve gösterge paneli ile yeni Peugeot 208 daha çok Volkswagen Golf muadili C segmenti bir hatchback gibi görünüyor. Peugeot’un oldukça cömert davrandığını hissettiğimiz yeni 208’de 508 gibi üst segment modellerden ilham alınmış gibi görünüyor.

Bununla birlikte yeni Peugeot 208 her ne kadar kusursuz bir tasarıma sahip olsa da bizim onda asıl ilgimizi çeken nokta %100 elektrikli bir versiyona sahip olması.

Markasının küçük dişi aslanı Peugeot e-208, CMP platformuna dayanıyor!



Yeni Peugeot 208, PSA Group tarafından geliştirilen ve benzinli, dizel ve elektrikli motorları sorunsuz bir biçimde bünyesinde barındırabilen yeni nesil bir modüler platform olan CMP platformuna dayanıyor. Üstelik bu ortak modüler platform tüm 2019 Peugeot 208 versiyonlarına giden modele göre 30 kg ağırlık tasarrufu sağlamış.