İkinci nesil Peugeot 208 boy gösterdi

Tüm Avrupa’nın aylardır büyük bir merak içinde beklediği bu popüler Fransız hakkındaki ilk izlenimimiz oldukça olumlu. Tasarım anlamında beklentileri fazlasıyla karşılayacağına şüphe yok. Çarpıcı tasarımı ve gelişmiş i-Cockpit bilgi-eğlence ve gösterge paneli ile yeni Peugeot 208 daha çok Volkswagen Golf muadili C segmenti bir hatchback gibi görünüyor. Peugeot’un oldukça cömert davrandığını hissettiğimiz yeni 208’de 508 gibi üst segment modellerden ilham alınmış gibi görünüyor.
Bununla birlikte yeni Peugeot 208 her ne kadar kusursuz bir tasarıma sahip olsa da bizim onda asıl ilgimizi çeken nokta %100 elektrikli bir versiyona sahip olması.
Markasının küçük dişi aslanı Peugeot e-208, CMP platformuna dayanıyor!
Yeni Peugeot 208, PSA Group tarafından geliştirilen ve benzinli, dizel ve elektrikli motorları sorunsuz bir biçimde bünyesinde barındırabilen yeni nesil bir modüler platform olan CMP platformuna dayanıyor. Üstelik bu ortak modüler platform tüm 2019 Peugeot 208 versiyonlarına giden modele göre 30 kg ağırlık tasarrufu sağlamış.
Gelecek zamanın bir işareti olarak yeni 208’in en hızlı ve güçlü versiyonu %100 elektrikli olanı!
Peugeot e-208 olarak adlandırılan bu versiyon, zeminde yatan 50 kWh kapasiteli kompakt lityum-iyon bataryalarına güveniyor. Çünkü 136 beygir güç ve 192 lb-ft tork üreten elektrik motorları buradan besleniyor. Zeminin altına yerleştirilmiş batarya, e-208’e tek bir şarjda 211 mil yani 340 km gibi gibi iyi bir elektrikli menzil sunuyor. Bununda ötesinde 100 kw’lık hızlı şarj cihazı sayesinde 30 dakika içinde %80’e kadar şarj oluyor.
Son olarak, %100 elektrikli versiyonun yanında yeni Peugeot 208 için 75 beygir gücünde 1.2 litrelik benzinli (beş ileri manuel şanzıman ile) ve 100 beygir gücündeki 1.5 litrelik dizel (altı ileri manuel veya sekiz ileri otomatik şanzıman ile) motor seçeneği sunulacağını belirtelim. He bir de kesin emin olmamakla birlikte yakın gelecekte 130 beygir gücünde bir dizel motor seçeneği daha gelecektir diye tahmin ediyoruz.
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