İkiz bebekleriyle feci şekilde can vermişti! Müge Anlı’dan canlı yayında tepki çeken sözler! “Ben olsam o kadını öldürürüm!"

Atv'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te izleyiciyi ekran başına kilitleyen bir olay masaya yatırıldı. Evinin banyosunda ölü bulunan 2 çocuk annesi Hatice Çaltı'nın hayatını kaybetmeden önce darp edildiği tespit edildi. Olay günü Ramazan Bey'in evden ayrılırken önünün ıslak olması ve bu duruma ilişkin "Bulaşık yıkadım." şeklinde açıklama yapması tüm şüphe oklarını ona çevirdi.

İKİZ BEBEKLERİ İLE CAN VEREN

İkiz bebekleriyle birlikte can veren 43 yaşındaki kadının tırnaklarından alınan DNA örnekleri kocasıyla uyuşmadı. Ramazan Çaltı'nın 9 Kasım 2023 tarihinde serbest bırakıldığı aktarıldı. Müge Anlı, Hatice Çaltı'nın şüpheli ölümünü bugün de ele aldı.

CANLI YAYINA BAĞLANDI

Müge Anlı, Ramazan Bey'in birliktelik yaşadığı öğrenilen Emine Hanım ile canlı yayında telefon bağlantısı gerçekleştirdi.

Müge Anlı, "Seninle ilgili soruya cevap ver. Sen kocana 'Bu çocuklar senden değil!' dedin mi?" ifadelerini kullandı. Emine Hanım bunun üzerine "Ben öyle bir kadın mıyım? Beni tanıyan kim varsa bağlansın!" dedi.

MÜGE ANLI'DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER: "SOL YANIM DEDİĞİM ADAM..."

Sinirlenen ünlü gazeteci şu ifadeleri kullandı:

"Bunu yayında söylemek belki doğru değil ama ben içimden geçeni, doğruyu söyleyeyim: Ben o kadını öldürmek için kollarım be! Yani sol yanım dediğim adam eve başka bir kadın getirecek, üç çocuğuma rağmen bana nikah kıymamış; gidecek o 2 çocuklu kadına nikah kıyacak, benim evime getirecek. 'Haticem Haticem' diyecek. Ben onu öldürürüm bir şekilde. Yani 'Ben öyle bir kadın mıyım, böyle bir kadın mıyım?' diyorsun da, bunun kadınlıkla alakası yok. Ben sana ilk içimden geçeni söylüyorum.

NE OLMUŞTU?

43 yaşındaki iki çocuk annesi Hatice Çaltı, ikiz bebeklerine hamileyken Denizli'nin Buldan ilçesindeki evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Otopsi raporuna göre ölümünden önce vücudunda darp izleri oluşan Hatice Çaltı'nın ölümü kaza değil, cinayetti.

İkiz bebekleriyle birlikte hayatını kaybeden 43 yaşındaki kadın DNA örneklerinin kocasıyla uyuşmadığı ortaya çıktı. Ramazan Çaltı serbest bırakıldı.

Kız kardeşinin öldüğü gün nasıl bulunduğunu ekranda gösteren abla, "Ramazan Çaltı ile kardeşimin evliliğinde hep şiddet ve kavga vardı" dedi. Çaltı çiftinin evliliğinin birçok nedenle huzursuz geçtiğini ifade eden acılı aile, kızlarının ciddi zorluklar yaşadığını ifade etti.

Kız kardeşinin öldüğü gün nasıl bulunduğunu ekranda gösteren abla, "Ramazan Çaltı ile kardeşimin evliliğinde hep şiddet ve kavga vardı" dedi. Çaltı çiftinin evliliğinin birçok nedenle huzursuz geçtiğini ifade eden acılı aile, kızlarının ciddi zorluklar yaşadığını ifade etti.

Hatice Çaltı'nın daha önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildiği ifade edilirken genç kadının o dönemden kalan fotoğrafları da yürekleri burktu. Hayata tutunmak için Ramazan Çaltı'yla evlilik yaptığı öne sürülen genç kadının, bu evlilikte de yüzünün gülmediği belirtildi.

Ramazan Çaltı'nın eski eşi kıskanan Hatice Çaltı'nın bu durumu defalarca eşine söylediği ve sonrasında çiftin tartışmalar yaşadığı iddia edildi. Öte yandan Ramazan Çaltı'nın programa çıkmayı reddettiği öğrenildi.





