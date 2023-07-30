İkiz beklediği söyleniyordu! Yasemin Şefkatli'den şezlong pozu

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin geçtiğimiz hafta bebek beklediği iddia edilmişti.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli konuyla ilgili sessizliğini korurken İbrahim Tatlıses açıklama yapmıştı.

İbrahim Tatlıses, "Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz" demişti.



Konuya dair konuşmayan fenomen Şefkatli mavi bikinisiyle şezlongta keyif yaptığı anları paylaştı.

Fit haliyle dikkat çeken İbrahim Tatlıses'in gelinine "En güzel anne", "Hiç karnı çıkmamış" yorumları geldi.



