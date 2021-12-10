İkiz çocuklarını iki yıl arayla doğurmayı başaran anne mucizeyi gerçekleştirdi

Amerika'nın Pennsylvania eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Lan Ma, dört çocuğuyla beraber bekar anne olmanın keyfini sürüyor. Özel bir şirkette müdür olarak çalışan Ma, 19 yaşındaki oğlu Toby ve 17 yaşındaki kızı Tyler’ın desteği sayesinde yıllar sonra yeniden anne olmaya karar verdi. Dördüncü çocuğu için tüp bebek tedavisi gören Ma, oldukça değişik bir yönteme başvurdu. 2019 yılında 50 yaşındayken tüp bebek tedavisi ile minik oğlunu dünyaya getiren Ma, onun biyolojik ikizi olmasını istediği için aynı embriyoyu dondurmaya karar verdi. Böylece oğlunun biyolojik ikizini 2 yıl sonra doğurdu.

“BENİM İÇİN YAŞ ENGEL DEĞİL”

Oğlunun ikiz kardeşini doğuran Ma, bebeğe Tara ismini verdi. Bu uygulama Ma için bir hayli pahalıya mal oldu. Ma, yumurtalıklar için 25 bin dolar, embriyo dondurması için ise 3 bin dolardan fazla ödeme yaptı. 53 yaşında olması nedeniyle birçok kişinin hamileliğini eleştirdiğinden söz eden Ma, “Benim için yaş bir engel değil, sadece bir rakam” diyerek dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Düşünülenin aksine son hamilelik dönemlerinin çok rahat geçtiğini söyleyen Ma, “Büyük çocuklarıma hamileyken çok ağır sabah bulantıları yaşardım ama bu kez hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu yüzden iki bebeğimin de sakin ve mutlu olduğunu düşünüyorum” dedi.



