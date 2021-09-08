40 yaşında bekar bir anne olmayı seçen Michele Elizaga, hikayesiyle sosyal medyada ilham oldu

Bekar bir anne olmak dünyanın her bölgesinde birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Toplumsal tabular çerçevesinde her kadın aile kurmak ve çocuk sahibi olmak ister. Michele’nin macerası da 40 yaşında başladı. Hiç evlenmediği ve hayatında düzenli bir ilişkisi olmadığı için anne olma fikrini ertelediğini söyleyen Michele’nin hayatının arkadaşının verdiği bir tavsiye değiştirdi. Anne olmaya karar verdiğinde, Michele'in kafasında bunu nasıl yapacağına dair pek çok soru vardı. Yaptığı araştırmaların sonucunda rahim içi tohumlama tekniği ile hamile kalabileceğini öğrendi. Bu kararı onun bütün hayatını değiştirdi.

DOĞUMU ZORLU GEÇTİ

Kısa bir süre sonra hamile olduğunu öğrenen Michele’in hayatında yepyeni bir sayfa açıldı. Hamileliği zorlu geçti ve acil bir şekilde sezeryana girerek oğlununu dünyaya getirdi. Oğlu Matthew ile doğumdan 5 saat sonra tanıştıklarında ise doktorlar çocuğunun down sendromu olduğunu söyledi. Doktorların verdiği haberi büyük bir sakinlikle karşılayan Michele, Matthew’un bir sebepten dolayı onu seçtiğine inandığını dile getiriyor.

AİLESİNDEN ÇEKİNDİ

Bekar bir anne olmaya karar verdiğinde ailesinin duruma vereceği tepkiden korktuğunu vurgulayan Michele, anne ve babasının onu her zaman desteklediğini söyledi. Anneliğin en güzel yanlarını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan Michele’in, oğluyla beraber çekildiği fotoğraflar takipçilerinden tam not alıyor.

Bekar bir anne olmanın hem maddi hem de manevi açıdan sorumlulukları olduğunu ifade eden Michele, kendisini takip eden tüm kadınlara, “Kalbinizin peşinden gidin. Hayatı pişmanlık duymadan yaşamak, tam anlamıyla sevildiğiniz ve saygı gördüğünüz ilişkilerin içinde olmak mutluluğun en büyük formülü” sözleriyle mesaj verdi.



