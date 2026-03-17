İklim krizi ve kritik eşikler

İklim krizi söz konusu olduğunda sıkça bahsi geçen bir kavram var: Kritik eşikler (tipping points). Sürecin durdurulamaz bir etki veya değişim meydana gelmesini ifade eden bu eşikler bizim için ne anlama geliyor? Gelin daha yakından görelim.

Sultan Oğuz

Kritik eşik nedir?

İklim krizi ve kritik eşikler 1

Bir durumda ya da süreçte kırılma yaratacak bir noktanın aşılması dahilinde geri dönüşü olmayan bir dönüşüm yaratmasını anlatan ritik eşik kavramının iklim bağlamında kullanılmasının temel nedeni; iklim krizinin yarattığı değişimlerin artık geri döndürülemez hale geldiği belirtmek. Bu noktayı tehlikeli kılan ise gelecekte iklim krizine yönelik iyileştirici politikalar izlesek dahi bu eşiğin aşılması sonucu meydana gelen değişimlerin durdurulamayacak olması.

Eriyen buzullar

İklim krizi ve kritik eşikler 2

İklimde kritik eşiklerin en somut ve korkutucu örneklerinden biri Grönland ve Batı Antarktika buz tabakalarının erimesi. Çünkü deniz seviyesindeki her bir santimetrelik artışın dünyada yaklaşık altı milyon insanı kıyı taşkınlarına maruz bırakmasını beraberinde getireceği söyleniyor. Yani bu bir santimetre, milyonlarca insanı ve yerleşim yerini doğrudan tehdit eden önemli bir eşiği işaret ediyor.

Permafrost erimesi

İklim krizi ve kritik eşikler 3

İklim krizindeki en büyük kritik eşiklerden bir diğeri de Tundra iklim bölgelerinde donmuş halde bulunan toprak tabakalarının çözülmeye başlaması. Permafrost erimeye başladığında hapsolan gigatonlarca karbon ve metan gazı serbest kalarak sera etkisi yaratır, bu da küresel ısınmayı daha da hızlandırır.

Biyoçeşitlilik krizi

İklim krizi ve kritik eşikler 4

Kritik eşikler sonucu yaşanan Mercan resiflerinin yok olması veya yağmur ormanlarının tahrip edilmesi, biyoçeşitlilik için onarılamaz kayıplar anlamına geliyor. Bu yok olma sadece bir azalma anlamına gelmemekle birlikte insanlar için ciddi sonuçlar doğuran bir döngü yaratıyor.

Nilgün Arabacı

Günlük alışkanlıkların tetiklediği yakıcı sorun: Reflü...

Yorgunluğunuzun nedeni D vitamini eksikliği olabilir

Kolesterol sessizce damarları tıkıyor

Kaybedilen her dakika milyonlarca beyin hücresinin kaybı demek

Kalp krizi belirtileri: Bazen bir mide bulantısı, bazen soğuk terleme...

Mutfaktaki sessiz tehlike: İşlenmiş gıdalar

