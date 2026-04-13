Uykusuzluk, modern yaşamın en yaygın ama en çok hafife alınan sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Gece yeterince uyuyamamak yalnızca ertesi günü yorgun geçirmekle kalmıyor, uzun vadede bağışıklık sisteminden kalp sağlığına kadar birçok sağlık problemine yol açıyor. Uzmanlar, kaliteli uykunun sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez temeli olduğunu vurguluyor.

Nilgün Arabacı

Yoğun iş temposu, stres, ekranlara maruz kalma ve düzensiz yaşam alışkanlıkları derken uyku, çoğu zaman ikinci plana atılıyor. Oysa vücut, gün içinde yıpranan sistemleri onarmak için uykuya ihtiyaç duyar. Uyku sırasında beyin dinlenir, hücreler yenilenir ve bağışıklık sistemi güçlenir.

Göz ardı edilen sağlık problemi: Uykusuzluk 1

ZAMANLA VÜCUTTA BİRİKEN YÜK

Uykusuzluk kısa vadede dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve sinirlilik gibi sorunlara yol açarken; uzun vadede daha ciddi sağlık problemlerine zemin hazırlar. Kalp hastalıkları, obezite, diyabet ve depresyon gibi rahatsızlıklarla doğrudan ilişkili olduğu biliniyor. Yani 'birkaç saat az uyumak' zamanla vücutta biriken bir yük haline geliyor.

Göz ardı edilen sağlık problemi: Uykusuzluk 2

UYKUYA HAZIRLIĞIN ÖNEMİ

En sık yapılan hatalardan biri, yatmadan önce telefon, tablet ya da televizyon ekranına uzun süre maruz kalmak. Bu ekranlardan yayılan mavi ışık, uyku hormonu olan melatoninin salgılanmasını baskılayarak uykuya dalmayı zorlaştırır. Aynı şekilde geç saatlerde tüketilen kafeinli içecekler de uyku düzenini olumsuz etkiler.

Göz ardı edilen sağlık problemi: Uykusuzluk 3

UYKU KALİTESİNİ ARTIRMAK MÜMKÜN

Kaliteli bir uyku için basit ama etkili alışkanlıklar edinmek gerekir. Her gün aynı saatlerde yatıp kalkmak, uyumadan önce ekran kullanımını azaltmak, loş bir ortamda dinlenmek ve ağır yemeklerden kaçınmak uyku kalitesini artırır. Ayrıca gün içinde yapılan hafif egzersizler de gece daha rahat uyumayı sağlar.

