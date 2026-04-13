Göz ardı edilen sağlık problemi: Uykusuzluk

Yoğun iş temposu, stres, ekranlara maruz kalma ve düzensiz yaşam alışkanlıkları derken uyku, çoğu zaman ikinci plana atılıyor. Oysa vücut, gün içinde yıpranan sistemleri onarmak için uykuya ihtiyaç duyar. Uyku sırasında beyin dinlenir, hücreler yenilenir ve bağışıklık sistemi güçlenir.

ZAMANLA VÜCUTTA BİRİKEN YÜK

Uykusuzluk kısa vadede dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve sinirlilik gibi sorunlara yol açarken; uzun vadede daha ciddi sağlık problemlerine zemin hazırlar. Kalp hastalıkları, obezite, diyabet ve depresyon gibi rahatsızlıklarla doğrudan ilişkili olduğu biliniyor. Yani 'birkaç saat az uyumak' zamanla vücutta biriken bir yük haline geliyor.

UYKUYA HAZIRLIĞIN ÖNEMİ

En sık yapılan hatalardan biri, yatmadan önce telefon, tablet ya da televizyon ekranına uzun süre maruz kalmak. Bu ekranlardan yayılan mavi ışık, uyku hormonu olan melatoninin salgılanmasını baskılayarak uykuya dalmayı zorlaştırır. Aynı şekilde geç saatlerde tüketilen kafeinli içecekler de uyku düzenini olumsuz etkiler.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRMAK MÜMKÜN

Kaliteli bir uyku için basit ama etkili alışkanlıklar edinmek gerekir. Her gün aynı saatlerde yatıp kalkmak, uyumadan önce ekran kullanımını azaltmak, loş bir ortamda dinlenmek ve ağır yemeklerden kaçınmak uyku kalitesini artırır. Ayrıca gün içinde yapılan hafif egzersizler de gece daha rahat uyumayı sağlar.