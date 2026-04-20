Bağışıklık sistemi: Vücudun görünmez kalkanı

bağışıklık sistemimizin zayıf olduğunu sıradan günlerde değil çoğu zaman hastalandığımızda fark ederiz. Bu sistem, her gün sessizce çalışarak bizi virüslerden, bakterilerden ve zararlı maddelerden koruma görevini üstleniyor. Vücudun bu görünmez kalkanı ne kadar güçlü olursa, hastalıklara yakalanma riski de o kadar azalıyor.

BAŞROL C VİTAMİNİ, ÇİNKO VE ANTİOKSİDAN

Bağışıklık sistemini etkileyen en önemli faktörlerden biri beslenme. Vitamin ve mineral açısından zengin bir diyet, vücudun savunma gücünü artırır. Özellikle C vitamini, çinko ve antioksidan içeren besinler bu süreçte önemli rol oynar. İşlenmiş gıdaların ve aşırı şeker tüketiminin ise bağışıklığı zayıflattığı bilinen bir gerçektir.

Bunun yanı sıra uyku düzeni de bağışıklık üzerinde doğrudan etkili. Yetersiz uyku, vücudun kendini yenilemesini engeller ve hastalıklara karşı direnci düşürür. Aynı şekilde kronik stres de bağışıklık sistemini baskılayarak vücudu savunmasız bırakır.

FİZİKSEL AKTİVİDE DE ETKİLİYOR

Fiziksel aktivite de ihmal edilmemelidir. Düzenli egzersiz, kan dolaşımını artırarak bağışıklık hücrelerinin daha etkili çalışmasını sağlar ancak aşırı ve kontrolsüz egzersiz de tam tersi etki yaratabileceği için denge önemlidir.