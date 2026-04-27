Kronik yorgunluk sendromunu hafife almayın

Sabah uyanıyorsunuz ama sanki hiç uyumamış gibisiniz… Gün içinde en basit iş bile gözünüzde büyüyor, zihniniz bulanık, enerjiniz tükenmiş. Bu durum günler değil haftalar, hatta aylar boyunca sürüyorsa, bu sadece “yoğunluk” olmayabilir. Kronik yorgunluk sendromu, modern yaşamın en sık göz ardı edilen ama yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren sorunlarından biri.

Hiç kendinize “Ben neden bu kadar yorgunum?” diye sorduğunuz oldu mu? Üstelik ortada sizi bu kadar bitirecek net bir sebep yokken… İşte tam da bu noktada çoğumuz aynı hatayı yapıyoruz: Bu durumu normalleştiriyoruz. “Yoğun bir dönem”, “biraz stresliyim”, “geçer” deyip geçiyoruz. Ama bazen geçmiyor.

DİNLENMEYLE GEÇMİYORSA DİKKAT

Kronik yorgunluk sendromu, dinlenmeyle geçmeyen bir yorgunluk haliyle kendini gösterir. Yani ne kadar uyursanız uyuyun, ne kadar dinlenirseniz dinlenin o bitkinlik hissi peşinizi bırakmaz. Sabah kalkmak zor gelir, gün içinde odaklanmak güçleşir, hatta basit kararlar bile yorucu hale gelebilir.

Bu durumun en zor yanı ise görünmez olması. Dışarıdan bakıldığında her şey normaldir. İnsanlar sizi sağlıklı, hatta enerjik bile sanabilir. Ama siz içeride bambaşka bir mücadele veriyorsunuzdur. Bu yüzden çoğu kişi anlaşılmadığını hisseder ve durumu daha da içe atar.

KESİN BİR NEDENİ YOK

Peki neden olur? Kesin bir nedeni yok, ama stres, uzun süreli enfeksiyonlar, bağışıklık sistemi problemleri, uyku düzensizlikleri ve hatta bazı vitamin eksiklikleri bu tabloyu tetikleyebilir. Yani aslında vücut size “bir şeyler yolunda gitmiyor” demeye çalışıyordur.

Burada önemli olan, bu sesi duymak. Sürekli yorgunluk hissini sıradan bir durum gibi kabullenmemek. Belki bir kan tahlili, belki yaşam tarzında küçük değişiklikler, belki de sadece kendinize biraz daha alan açmak… Hepsi düşündüğünüzden daha büyük fark yaratabilir.

Bir de şu var: Hepimiz güçlü olmak zorunda değiliz. Bazen yorulduğumuzu kabul etmek, yardım istemek ya da tempoyu düşürmek en doğru adımdır. Çünkü vücut, görmezden gelindiğinde daha yüksek sesle konuşmaya başlar.

Eğer uzun süredir “iyi hissetmiyorum” diyorsanız, bunu hafife almayın. Yorgunluk bazen sadece yorgunluk değildir. Kendinize kulak verin. Çünkü en doğru teşhis, çoğu zaman bedeninizi dinlemekle başlar.

