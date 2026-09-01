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Sultan Oğuz

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İklim krizinde sektörlerin su ayak izi

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Her geçen gün su krizi ve kuraklık riski artıyor. Tatlı su kaynakları üzerindeki bu baskının büyük bir bölümünü ise tarım, hayvancılık ve teknoloji sektörlerinin su ayak izi oluşturuyor. Tükettiğimiz her ürünün, kullandığımız her teknolojinin ve giydiğimiz her kıyafetin arkasında görmediğimiz devasa bir su tüketimi yapan sektörlerin su ayak izini gelin daha yakından inceleyelim!

Sultan Oğuz

Küresel su tüketiminde ilk sıra: Tarım ve hayvancılık sektörü

İklim krizinde sektörlerin su ayak izi 1

Tarım ve hayvancılık sektörü, küresel ölçekte tatlı su tüketiminde açık ara ilk sıradda yer alıyor. Su ayak izinin yaklaşık %70’ini oluşturan bu payın en büyük dilimini tarla ve sofralarımız alıyor. Bir meyvenin hasat edilmesinden bir kilogram etin soframıza gelmesine kadarki süreçte her bir üretim için aylar boyunca tonlarca su gerekiyor. Yeşil ve mavi su harcayan bu sektörlerde gıda israfı ise su kayıplarının en yıkıcı boyutlarından biri olmayı sürdürüyor.

Üretimde mavi ve gri su: Sanayi sektörü

İklim krizinde sektörlerin su ayak izi 2

Sanayi sektörü, tarım ve hayvancılığının dörtte biri oranda küresel su tüketimi gerçekleştirse de çevresel etkisi çok daha fazla. Özellikle de tekstil ve ağır metal sanayilerine baktığımızda mavi suyun yanında en büyük gri su ayak izi oranlarına sahip bu sektörler doğada devasa bir kirlilik yaratıyor. Hızlı moda anlayışının hakim olduğu çağımızda tek bir pamuklu tişörtün üretiminde yaklaşık 2.500 litre veya bir kot pantolon üretiminde 8.000 litreye yakın su hacanması durumun önemini kavramak açısından iyi bir örnek teşkil ediyor.

Ekranlardaki su izi: Teknoloji sektörü

İklim krizinde sektörlerin su ayak izi 3

Sektörlerden bahsederken teknolojiyi es geçemeyiz. Dijitalleşmenin ivme kazanması beraberinde beklenmedik bir su ayak izi de ortaya çıkardı. Gün boyu elimizden düşürmediğimiz telefonlardan kullandığımız uygulamalara değin arka planda yüksek bir su ayak izi oluşturan bu sektör, gelişen bulut teknolojileri, yapay zeka modelleri ve veri merkezlerinin sürekliliği için devasa miktarlarda suya ihtiyaç duyuyor.

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