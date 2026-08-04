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Sedef Karatay

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Yıllardır denize giriyoruz ama bu gerçeği çoğumuz bilmiyoruz

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Yaz aylarının en güzel taraflarından biri kuşkusuz denizle buluşmak. Kavurucu sıcaklardan kaçıp kendimizi serin sulara bırakırken çoğumuzun aklından aynı soru geçiyor: Deniz suyu gerçekten cildimize iyi geliyor mu?

Sedef Karatay

Aslında bu sorunun cevabı büyük ölçüde evet. Deniz suyu; magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller açısından oldukça zengin.

Bu mineraller cildin daha canlı görünmesine yardımcı olurken, özellikle yağlı ciltlerde gözeneklerin temizlenmesine ve cildin arınmış hissetmesine katkı sağlayabiliyor.

Gün boyu denizde vakit geçirdikten sonra hissedilen o ferahlık hissinin arkasında da biraz bu doğal mineral desteği yatıyor.

TEMİZ DENİZLERİN ÖNEMİ

Elbette burada önemli bir ayrıntı var: Temiz denizler. Cildimize fayda sağlayabilecek olan şey, kirlilikten uzak ve su kalitesi yüksek denizlerde yüzmek. Atıkların karıştığı ya da su kalitesinin düşük olduğu bölgelerde denize girmek ise cilt tahrişlerinden enfeksiyon riskine kadar çeşitli sorunları beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle deniz keyfi yaparken yalnızca suyun serinliğine değil, temizliğine de dikkat etmek gerekiyor.

Yıllardır denize giriyoruz ama bu gerçeği çoğumuz bilmiyoruz 1

DENİZ SUYUNUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Deniz suyu bazı kişilerde küçük cilt tahrişlerinin yatışmasına yardımcı olabilirken, bazı cilt rahatsızlıklarının belirtilerini de hafifletebiliyor. Ancak her doğal yöntemde olduğu gibi ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Uzun süre tuzlu suya maruz kalmak özellikle kuru ve hassas ciltlerde nem kaybına neden olabiliyor. Bu yüzden denizden çıktıktan sonra temiz suyla duş almak ve iyi bir nemlendirici kullanmak oldukça önemli.

BİR BAŞKA ÖNEMLİ NOKTA DA GÜNEŞ

Pek çok kişi deniz suyunun faydalarına odaklanırken güneşin cilt üzerindeki etkilerini gözden kaçırabiliyor. Oysa tuzlu su ve yoğun güneş ışığı bir araya geldiğinde cilt daha kolay tahriş olabiliyor. Bu nedenle deniz keyfini güneş koruyucu kullanarak ve uzun süre güneş altında kalmamaya özen göstererek sürdürmek gerekiyor.

Yıllardır denize giriyoruz ama bu gerçeği çoğumuz bilmiyoruz 2

"EYYAM-I BAHUR" SICAKLIKLARINA DİKKAT!

Tam da bu noktada uzmanların son günlerde yaptığı uyarıları hatırlatmakta fayda var. Tarih verildi; Türkiye, "Eyyam-ı Bahur" olarak bilinen bunaltıcı sıcakların etkisine giriyor. Yaz boyunca poyrazın serinletici etkisini hisseden İstanbul'da ağustos ayıyla birlikte sıcak hava dalgasının etkisi belirgin şekilde artacak. Meteorolojik tahminlere göre çarşamba ile cuma günleri arasında yılın en sıcak günleri yaşanırken, nem oranının yüzde 90'ın üzerine çıkması bekleniyor.

Yüksek sıcaklık ve yüksek nem birleştiğinde vücut kendini serinletmekte zorlanıyor. Bu da baş dönmesi, halsizlik, sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Yıllardır denize giriyoruz ama bu gerçeği çoğumuz bilmiyoruz 3

BU GÜNLERDE ÖZELLİKLE BİRKAÇ BASİT ÖNLEM BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR:

  • Gün içinde bol su tüketilmeli, susama hissi beklenmeden sıvı alınmalı
  • 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca doğrudan güneş altında kalınmamalı
  • Açık renkli, ince ve pamuklu kıyafetler tercih edilmeli
  • Güneş koruyucu ürünler düzenli olarak kullanılmalı
  • Ağır ve yağlı yiyecekler yerine hafif besinler tüketilmeli
  • Kapalı ve havasız ortamlarda uzun süre bulunulmamalı
  • Deniz veya havuz sonrası cilt temizlenerek nemlendirilmeli.

Temiz denizlerde yüzmek, cildimizi güneşten korumak, deniz sonrası gerekli bakımı yapmak ve aşırı sıcaklara karşı tedbiri elden bırakmamak. Çünkü deniz suyu doğru koşullarda hem bedenimize hem de ruhumuza iyi geliyor; yeter ki doğanın sunduğu bu güzelliğin keyfini bilinçli çıkaralım.

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