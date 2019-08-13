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İkramiye çıkmayan Milli Piyango biletlerini atmayın! 100 bin liraya satılıyor

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.08.2019 12:41 | Son Güncelleme

İzmir Milli Piyangocular Odası Başkanı Paşa Çakmak, ikramiye çıkmayan Milli Piyango biletlerinin atılmaması tavsiyesinde bulunup, bunların koleksiyoncular tarafından toplandığını, çekiliş tarihinin özelliğine göre bazılarının 100 bin liraya kadar satıldığını söyledi.

İkramiye çıkmayan Milli Piyango biletlerini atmayın! 100 bin liraya satılıyor

İzmir Milli Piyangocular Odası Başkanı Çakmak, ikramiye çıkmayan piyango biletlerinin atılmaması önerisinde bulundu. Milli Piyango İdaresi'nin özelleştirilmesinin gündeme gelmesiyle koleksiyoncuların klasik piyango bileti toplamaya başladıklarına dikkat çeken Çakmak, "Koleksiyonculara bilet satmak isteyenler piyasadaki klasik piyango biletlerini toplayıp internetten satıyorlar. Klasik biletler çekiliş tarihinin özelliğine göre 100 bin liraya kadar müşteri bulabiliyor. 'Piyango özelleştirildiğinde kapatılırsa veya makineden oynanmaya başlarsa' düşüncesi klasik piyango biletlerine olan ilgiyi artırdı. Odamıza her gün eski biletlere yönelik büyük talepler geliyor. Vatandaşlarımıza ikramiye çıkmasa bile biletlerini atmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Milli Piyango biletinin Merkez Bankası tarafından değerli kağıda basıldığını hatırlatan Çakmak, "Bir bilet, aynı para gibi iki ayrı para kağıdına basılarak elde ediliyor. Biletler, Merkez Bankası tarafından basılıyor. Zaten piyango biletleri değerli kağıt, koleksiyoncular biletleri daha da değerlendirdi. Elimizde azalsa da eski piyango biletleri bulunuyor. Bu yönde merakı olanlar odamıza müracaat edebilir" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango bileti ikramiye koleksiyoncu

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