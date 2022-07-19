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  4. İktisat taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki İktisat bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

İktisat taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki İktisat bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

19.07.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları duyurusunun ardından açıklanan YKS tercih kılavuzu 2022 ile birlikte İktisat taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm bilgiler erişime açıldı. İktisat taban puanları 2022 listesine ulaşmak isteyen adaylar kılavuzu inceleyerek sıralama listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin açıklamasının ardından yayınlanan YKS tercih kılavuzunda tüm üniversitelere ait 2022 İktisat taban puanları yer alıyor.

İktisat taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki İktisat bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

İktisat taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. İktisat bölümünü tercih edecek adaylar YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar tercih işlemleri için araştırmalarını hızlandırdı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri http://osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Peki İktisat 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili listede hangi üniversiteler bulunuyor? Detaylar haberimizde...

İktisat TABAN PUANLARI 2022

İktisat 2022 taban puanları ve kontenjanları ÖSYM'nin duyurusunun ardından açıklandı.

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Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:

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İktisat taban puanları ile ilgili inceleme yapan adaylar ise 2022 YKS tercih kılavuzunun yanı sıra geçtiğimiz yıla ait listeyi de inceleyerek değerlendirmede bulunuyor.

İktisat bölümünün geçtiğimiz yıla ait taban puanları şu şekilde listeleniyor:

iktisat

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 100 + 3 667 459.84149
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 21 1002 449.8881
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(Fransızca) (4 Yıllık) EA 2021 30 + 1 1965 434.82255
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 90 + 3 4251 416.99409
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 10 4928 413.27894
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(Almanca) (4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 25806 369.91336
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 43517 353.46014
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 80 44307 352.86195
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 65764 338.1578
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 90 + 3 77140 331.62541
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 10 89405 325.30264
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 5 100975 319.84036
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 150 + 4 104461 318.28328
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 123849 310.10657
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 100 + 3 124460 309.88028
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 7 125581 309.44829
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 100 + 3 128597 308.28802
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 7 139066 304.31831
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 159696 297.25719
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 4 175688 292.25732
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 42 182338 290.30188
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 220 + 6 186879 289.02588
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 7 190421 288.02633
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 140 + 4 198070 285.94887
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 5 209017 283.06448
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 25 209358 282.98339
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 7 209467 282.95898
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 214399 281.73201
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 225232 279.05118
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 5 229934 277.93043
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 230621 277.77387
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 100 + 3 231791 277.49744
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 90 + 3 231971 277.45263
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 248785 273.59924
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 248923 273.5713
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 3 255387 272.2013
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 258673 271.50311
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 5 287649 265.71615
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 291767 264.93227
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 294308 264.45277
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 302746 262.86825
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 140 + 4 308577 261.81217
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 170 + 5 343569 255.84309
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 10 349787 254.82458
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 351031 254.6331
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 90 + 3 354111 254.1476
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 364597 252.51957
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 364638 252.51159
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 160 + 4 389150 248.79169
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 397169 247.62685
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 5 402442 246.87085
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 422521 244.09204
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 434153 242.53156
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 100 + 3 447286 240.80945
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 140 + 4 482368 236.39124
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 493563 235.02632
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 140 + 4 501209 234.05256
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 524912 230.90452
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 23 527761 230.48895
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 536964 229.07702
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 543381 227.96412
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 100 + 3 562436 223.72241
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 562793 223.6171
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 90 + 3 562860 223.59712
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 90 + 3 587540 199.39256
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 90 - -
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 30 - -
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 35 - -
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) İktisat(İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 10 - -
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) İktisat(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2021 400 - -
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) İktisat(İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2021 150 - -
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 25 - -
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 19 - -
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 30 - -
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 70 - -
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 36 - -
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 34 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 34 - -
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 - - -
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 120 - -
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 8 - -
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 - - -
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 10 - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İktisat(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 34 - -
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 80 - -
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 24 - -
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 25 - -
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 - - -
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 90 - -
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 - - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 10 - -
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 30 - -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 18 - -
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 5 - -
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 - - -
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 20 - -
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 - - -
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 20 - -
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2021 150 - -
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 - - -
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 45 - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İktisat(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 120 - -
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 25 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 - - -
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ(Kırgızistan) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 - - -
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 30 - -
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 - - -
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 - - -
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 80 - -
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 70 - -
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 120 - -
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 30 - -
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İktisat(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 50 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 25 - -
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 20 - -
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) İktisat(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 20 - -
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 38 - -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 12 - -
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 80 - -
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) İktisat(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 50 - -
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 100 - -
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 50 - -
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 30 - -
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 38 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 35 - -
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(Almanca) (4 Yıllık) EA 2021 10 - -
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Bosna Hersek) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Bosna Hersek) İktisat(%75 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Bosna Hersek) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 20 - -
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.

Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2022?

YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.

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