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İlahiyat mezunları ne iş yapar? İlahiyat bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

25.07.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Din alanında kendini akademik anlamda geliştirmek isteyenlerin tercih ettiği ilahiyat bölümlerine son yıllarda başvurular artmıştır. Devlet ve özel kurumlarda iş imkanına sahip olan ilahiyat bölümü mezunları, inanç kavramını kapsamlı ve detaylı inceleyerek alanında uzmanlaşırlar. İlahiyat mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışırlar?

İlahiyat mezunları ne iş yapar? İlahiyat bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Din kavramının kendisi ile dinler tarihini kapsamlı bir şekilde öğreten ilahiyat bölümü, ülkemizde ağırlıklı olarak İslam dinini merkeze alan müfredata sahiptir. İlahiyat eğitimi ülkemizde İslam dinine ilgi duyan ve bu alanı uzmanlaşarak araştırmaktan keyif alanların tercih ettiği bir bölümdür. Dinler tarihi arasında İslam kültürünün kavramlarını ve etkisini ayrıntılı olarak öğreten ilahiyat bölümü İlahiyat fakültelerinin lisans dallarından biridir.

İlahiyat bölümü nedir?

İlahiyat bölümü, en geniş tanımıyla dinlerle ilgili bilgilerin paylaşıldığı bir alandır. Bu bölüm, din ve din tarihi hakkında bilgiler paylaşılmakla birlikte farklı dinler arasında karşılaştırma yapma imkanı veren bir metoda da sahiptir. Farklı dinlerin bireyler ve toplumlar üzerinde psikolojik, felsefi ve sistematik boyutlarını inceler.

Genel din kavramı ve din tarihi üzerine bilgi vermenin yanı sıra ülkelere bağlı farklı din kültürü üzerinde yoğunlaştıkları programlar da vardır. Türkiye'de ilahiyat bölümlerinde çoğunlukla İslam dinine ait bilgiler anlatılmaktadır. Bu bakımdan ülkemizde ilahiyat bölümü okuyanların çoğunlukla İslam dinine ait terimlerin öğrenimine önem verildiği söylenebilir.

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İlahiyat mezunları iş imkanları

İlahiyat mezunlarının özel ve kamu kuruluşları olmak üzere geniş bir istihdam alanında kendilerine yer edinme olanakları vardır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ya da devlet okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine öğretmen olarak girme hakları vardır. Ayrıca İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olarak da görev alabilirler.

İlahiyat mezunları nerelerde çalışır?

İlahiyat mezunları, ilahiyatçı unvanıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanına sahiplerdir. İlahiyaçtı unvanıyla din işlerini yürütmede ve din işlerinde danışmanlık verme yetkilerine sahiptirler. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli teşkilatlarında (merkez - taşra- yurt dışı) müftü, müftü yardımcısı, din işleri uzmanı, vaiz, vaize, Kur’an Kursu öğreticisi, imam ve müezzin olarak görev ve sorumluluk alabilirler.

İlahiyat bölümünde lisans öğrenimini tamamladıktan sonra yine aynı alanda lisansüstü programlara devam edenler, ilgili bölümün akademik kadrosunda yer almaya da hak kazanırlar.

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İlahiyat bölümü eğitim süresi kaç yıl?

İlahiyat bölümü üniversitelerin ilahiyat fakültelerinde lisans eğitimi olarak müfredatta yer edinmiş bir bölümdür. Lisans eğitimi kapsamında olması bakımından 8 yarı yıl dönem yani 4 yıllık bir eğitimi kapsar.

Bazı üniversitelerde farklı dillerde (Türkçe - İngilizce - Arapça) de eğitim verilebildiğinden hazırlık sınıfları da bölüme dahil edilebilir. İlahiyat fakültesine tercihte bulunacak adayların istedikleri üniversitenin koşullarını incelemesi önerilir. Hazırlık sınıfı dahil edilen programlarda 4 yıl lisans + hazırlık sınıfı ile birlikte 5 yıllık bir öğrenim süresi söz konusudur.

ilahiyat

İlahiyat bölümü dersleri

En genel anlamda din kavramı ve etkilerinden başlayarak özele yani İslam inancına dair bilgilerin paylaşıldığı bölümde zorunlu ve seçmeli olarak alınacak dersler vardır. Derslerin üniversiteler arası farklılık gösterebileceği öngörülebildiği gibi alınması zorunlu dersler şu şekilde sıralanabilir;

  • Kur’an Okuma ve Tecvid
  • İslam İnanç Esasları
  • Tefsir Tarihi ve Usulü
  • İslam Tarihi
  • Arap Dili Edebiyatı
  • Hadis
  • Mantık
  • Osmanlı Türkçesi
  • İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi
  • Din Sosyolojisi
  • Din Psikolojisi
  • Kelam Tarihi
  • Türk – İslam Devletleri Tarihi
  • Tasavvuf
  • Dinler Tarihi
  • Din Felsefesi
  • Sistematik Kelam
  • İslam Medeniyeti Tarihi
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İlahiyat mezunlarının kamuda iş olanakları

İlahiyat mezunları çalışacakları kamu kuruluşlarının istediği yeterliliğe sahip oldukları takdirde görev almaya hak kazanırlar. İlahiyat mezunlarının kamu kuruluşlarında genellikle dil alanında uzmanlıkları dikkat çekmektedir ve istenilen yeterliliğe ulaştıklarında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne bağlı arşivlerde Arapça ve Osmanlı alanında çalışabilirler.

İlahiyat mezunlarının özel sektörde iş olanakları

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel arşivlerde istihdama katılabilecekleri gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okulların ilk ve orta kademelerinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde öğretmen olarak görev alabilirler.

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