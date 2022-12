İlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Hülya Avşar'ın soyunmasından rahatsız oldu! Şoke eden sözler Deniz Akkaya'yı çıldırttı

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan porno açıklamasıyla gündeme gelmişti. "Türkiye'de her gün değil her saat değil her 1 dakikada 2 milyon tıklama yapılıyor. Bu tıklamaların en fazla yapıldığı illerin başında dindarlığıyla mütemayiz olan Konya gelmektedir" diyerek tepki çeken ilahiyatçı son şarkısından soyunan Hülya Avşar hakkında şoke eden bir yorumda bulundu.

Demircan, Hülya Avşar’ın klibiyle ilgili "Bir kadın anadan doğma kameralar önünde soyunur, milyonlara ulaşacak şekilde görüntü verirse, o kadınlığın bütün anlamını yitirmiş, azgın bir dişi demektir” dedi.

DENİZ AKKAYA ÇOK KIZDI

Deniz Akkaya ise ilahiyatçının bu sözleriyle çılgına döndü. Ünlü manken paylaşımında "Ülkenin ahlakını sanatçılar üzerinden belirleme çabanız yersiz. Sen bir kadınla ilgili nasıl böyle konuşursun önce bir kendine destur çek" dedi.