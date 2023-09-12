MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlayda Şeker çirkin yorum yapanlardan şikayetçi oldu! İfşa ettiği mesaj dikkat çekti

İlayda Şeker çirkin yorum yapanlardan şikayetçi oldu! İfşa ettiği mesaj dikkat çekti

12.09.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile yarışma sonrasında aşk yaşamaya başlayıp evlenen İlayda Şeker sosyal medyadan yapılan çirkin yorumlara dair harekete geçti. Bunu duyurduktan sonra kendisine gelen bir mesajı ifşa eden Şeker o paylaşımla dikkat çekti.

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, yarışmada tanıştığı İlayda Şeker ile yarışma sonrası aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikteliklerini kısa süre sonra resmiyete döken çift, gösterişli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Aşk dolu paylaşımlarıyla sosyal medyanın gözdeleri arasında yer alan çiftten İlayda Şeker, son olarak eşi İsmail Balaban'a ve kendisine yapılan çirkin yorumlar yüzünden harekete geçti.

Ekran Alıntısı

Suç duyurusunda bulunduğunu sosyal medyadan paylaşan Şeker daha sonra kendisine olumsuz yorum yapan bir takipçinin bu haberden sonra attığı mesajı ifşa etti.

İlayda Şeker bu takipçinin mesajını ti'ye aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü isimden eleştiri geldi! "Bütün parayı..."Ünlü isimden eleştiri geldi! "Bütün parayı..."
Arka Sokaklar'ın Başak'ı Perihan Ünlücan çileden çıktı: “Kendi memleketimizde ev tutamıyoruz”Arka Sokaklar'ın Başak'ı Perihan Ünlücan çileden çıktı: “Kendi memleketimizde ev tutamıyoruz”
İddialı pozlarıyla dikkat çekti! Son hali şaşırttıİddialı pozlarıyla dikkat çekti! Son hali şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
İlayda Şeker sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.