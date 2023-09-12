İlayda Şeker çirkin yorum yapanlardan şikayetçi oldu! İfşa ettiği mesaj dikkat çekti

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, yarışmada tanıştığı İlayda Şeker ile yarışma sonrası aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikteliklerini kısa süre sonra resmiyete döken çift, gösterişli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Aşk dolu paylaşımlarıyla sosyal medyanın gözdeleri arasında yer alan çiftten İlayda Şeker, son olarak eşi İsmail Balaban'a ve kendisine yapılan çirkin yorumlar yüzünden harekete geçti.

Suç duyurusunda bulunduğunu sosyal medyadan paylaşan Şeker daha sonra kendisine olumsuz yorum yapan bir takipçinin bu haberden sonra attığı mesajı ifşa etti.

İlayda Şeker bu takipçinin mesajını ti'ye aldı.

