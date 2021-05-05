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İlber Ortaylı da akıma uydu! Gençlik fotoğrafı, Twitter'ı kasıp kavurdu

05.05.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlber Ortaylı, sosyal medyada çığ gibi büyüyen '20'li yaşlardan fotoğraf paylaşma' akımına uyarak, gençli fotoğrafını paylaştı. 73 yaşındaki İlber Ortaylı’nın 25 yaşındaki halini görenler "Aktörlere taş çıkarırsın" yorumunu yaptı.

İlber Ortaylı da akıma uydu! Gençlik fotoğrafı, Twitter'ı kasıp kavurdu

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medyanın yeni akımına uyarak 20'li yaşlarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Şimdilerde 73 yaşında olan Ortaylı'nın gençlik halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İLBER ORTAYLI’NIN GENÇLİĞİNİ HER GÖREN BAŞKA BİRİNE BENZETTİ

Twitter hesabından akıma dahil olan Ortaylı, fotoğrafını "Gençlik yılları, yıl 1972, yaş 25" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

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Twitter'da 3,3 milyon takipçisine bulunan ünlü tarihçi için "Robert Deniro gibisin", "Hocam gençlik simanız tarihçiden çok edebiyatçıya benziyor" ve "Yeşilçam oyuncusu gibisiniz" yorumları yapıldı.

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İlber Ortaylı
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ilber ceceli

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