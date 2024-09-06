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İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı! Sağlık sorunları nedeniyle sempozyum ertelendi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.09.2024 09:32
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ortaylı'nın Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen sempozyuma katılması bekleniyordu. Sempozyumun Ortaylı'nın sağlık sorunları nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Bilecik Belediyesi, 6 Eylül Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı Etkinlikleri kapsamında sempozyum düzenleme kararı aldı. Sempozyuma Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katılması bekleniyordu. Ancak Ortaylı'nın sağlık sorunları nedeniyle planlanan sempozyum ileri bir tarihe ertelendi.

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Bilecik Belediyesi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Kurtuluş etkinlikleri kapsamında bu akşam, saat 19.00’da düzenlenmesi planlanan İlber Ortaylı ile Kurtuluş Sempozyumu, Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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