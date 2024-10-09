İlber Ortaylı kadın cinayetlerinin nedenini açıkladı! Bakın neye bağladı...

Semih Çelik, 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürdükten yarım saat sonra, aynı yaştaki İkbal Uzuner'i vahşice katletmişti. Kan donduran bu cinayetlerin ardından birçok isim yıllardır bitmek bilmeyen kadın cinayetleri konusuna dikkat çekti. Prof. Dr. İlber Ortaylı da kadın cinayetlerinin nedenini açıkladı.

TV100'de yayınlanan ve Okan Bayülgen ile Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yaptığı Muhabbet Kralı programında kadın cinayetleri konusunu masaya yatırıldı. Ortaylı, cinayetlerin nedeninin nüfus patlaması olduğunu söyledi.

"ŞİDDET İNSANLARIN İÇİNDE VAR!"

Ortaylı, yaptığı açıklamada "Türkiye'de şiddet insanların içinde var. Bunun nedenleri var. Biz çok hızlı şehirleştik. Ben 77 yaşındayım. 1953 yılında memleketimizin %80'i köylüydü. 'Köylü memleketin efendisidir. Bu böyledir, köylüler bizi doyurur. Onlar olmazsa biz açlıktan gideriz.' Bu çocukların kafasını değiştirmek için söylenmiş saf bir laf değildi. Bu ciddiydi." dedi.

"Sonra biz daha üniversitedeyken memleketin yarıya yakını köylü, öbürleri şehirli oldu. Türkiye'nin batı bölümleri artık nüfusun azalmasına girdi. Evlilik yaşları yükselmiş, boşanmalar artmış. Nüfus artıyor fakat bunlara nasıl iş arayacağız? Doğu tarafı da buna uyacak dışında kalamaz. Doğum oranlarıyla bir şey ispatlanamaz. Bu memlekette bu nüfusla patladı. Ortaya çıkan yerler ne köydür ne de Anadolu kasabasıdır. Kendine ait varoşlardır." ifadelerini kullandı.