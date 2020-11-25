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  4. İlber Ortaylı'nın zor onları! Çocuğun sorduğu soru karşısında...

İlber Ortaylı'nın zor onları! Çocuğun sorduğu soru karşısında...

25.11.2020 09:27 | Son Güncelleme:
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Youtube’daki ilk projesi için Tuhaf’la anlaşan ve “Bi Sorum Var!” programının yüzü olan İlber Ortaylı, programın yeni bölümünde 7 yaşındaki Sedef’in soruları karşısında oldukça zor anlar yaşadı…

Nurhak Kaya imzası taşıyan ve çekimleri Zorlu PSM ev sahipliğinde sevilen caz kulübü touché’de mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilen programın ikinci bölümü, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

ENES BATUR’U TANIMADI

7 yaşındaki Sedef’in soruları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen usta tarihçi, ünlü Youtuber Enes Batur’u ise tanımadı.

Çocuk konuğuna “Büyüyünce ne olacaksın?” diye soran Ortaylı, “Ben çalışmayacağım, Youtuber olacağım” cevabı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve kahkaha attı…

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
bombos kafalar sacmasapan nesiller yolda gumbur gumbur geliyor
yeni nesil cocuklar youtuber olacak ve bir cok meslek çöp olacak. Sonra youtube miyadini doldurucak hersey gibi. Ve boş bir nesil ortada kalacak
buda bulmuş bedavadan nasıl para kazanilcagini.enes abine sor anlatsın.

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