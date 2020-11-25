İlber Ortaylı'nın zor onları! Çocuğun sorduğu soru karşısında...

Nurhak Kaya imzası taşıyan ve çekimleri Zorlu PSM ev sahipliğinde sevilen caz kulübü touché’de mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilen programın ikinci bölümü, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

ENES BATUR’U TANIMADI

7 yaşındaki Sedef’in soruları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen usta tarihçi, ünlü Youtuber Enes Batur’u ise tanımadı.

Çocuk konuğuna “Büyüyünce ne olacaksın?” diye soran Ortaylı, “Ben çalışmayacağım, Youtuber olacağım” cevabı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve kahkaha attı…



