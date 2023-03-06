MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İleri derecede anksiyete bozukluğu yaşadığı gündemdeydi... Burcu Esmersoy: Ben yası 40 gün bilen bir jenerasyondanım

İleri derecede anksiyete bozukluğu yaşadığı gündemdeydi... Burcu Esmersoy: Ben yası 40 gün bilen bir jenerasyondanım

06.03.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından uzun bir süre boyunca sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan ünlü oyuncu ve sunucu Burcu Esmersoy'a doktorundan yasak geldiği söyleniyordu. Günler sonra konuşan isim "Ben yası 40 gün bilen bir jenerasyondanım" dedi.

İleri derecede anksiyete bozukluğu yaşadığı gündemdeydi... Burcu Esmersoy: Ben yası 40 gün bilen bir jenerasyondanım

Burcu Esmersoy'un büyük yıkıma ve kayıplara sebep olan epremlerin ardından uzun bir süre sessizliğe bürünmesi gündemdeydi. İddialara göre 46 yaşındaki Esmersoy'a doktoru tarafından "sosyal medya yasağı" getirildi.

Ünlü oyuncunun depremle ilgili gördüğü paylaşımlar sebebiyle ileri derecede anksiyete bozukluğu yaşadığı öğrenildi.

Dikkat çeken paylaşım! "Kamera arkasında da..." Dikkat çeken paylaşım! "Kamera arkasında da..."

Günlerdir sessiz kalan Burcu Esmersoy sonunda bir paylaşım yaptı ve "Biliyorum merak ediyorsunuz şimdi iyiyim" dedi.

1

Esmersoy açıklamasında "Bu süreçte elimden geleni hatta bazı durumlarda elimdekinden daha da fazlasını vermeye çabalayınca çokca yorgun düştüm" yorumunda bulundu.
2

"ZİHNİMİ ZEHİRLİ ŞEYLERE KAPATIP..."

"Şimdi artık biraz da kendimi hem fiziksel hem de duygusal olarak iyileştirmeye çaba sarfediyorum" diyen ünlü isim "Bilgiyi sadece inandığım yerden alıyor, zihnimi zehirli her şeye kapatıp şarj oluyorum. 4. dili öğreniyorum daha çok kitap okuyor güzel sohbetlere ortak oluyorum. Ben yası 40 gün bilen bir jenerasyondayım" dedi.
3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Paylaşımı dikkat çekti! "Hatay’dan Malatya’ya kadar..."Paylaşımı dikkat çekti! "Hatay’dan Malatya’ya kadar..."
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali çok şaşırttı!Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali çok şaşırttı!
Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı mest etti!Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı mest etti!
Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy ünlü oyuncu yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

Beğendiği tweet ile adaylığını açıkladı! "İn oradan aşağı"

Beğendiği tweet ile adaylığını açıkladı! "İn oradan aşağı"

Kılıçdaroğlu, 'masaya katılın' çağrısı yaparsa...

Kılıçdaroğlu, 'masaya katılın' çağrısı yaparsa...

Çok konuşulan Yavaş ve İmamoğlu yorumu!

Çok konuşulan Yavaş ve İmamoğlu yorumu!

Meral Akşener kurmaylarıyla görüşecek

Meral Akşener kurmaylarıyla görüşecek

DEVA Partisi: ‘Akşener toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz’

DEVA Partisi: ‘Akşener toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz’

Oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti! Seçim yorumuyla dikkat çekti

Oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti! Seçim yorumuyla dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.