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İlgi günden güne büyüyor: 30 çeşit baharatla hazırlanıyor! Günde 80 kilo...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.12.2018 11:52 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’a özgü lezzetler arasında baş sıraları alan ve içine katılan baharatlarla daha da lezzetlenen sucuk dönere ilgi gün geçtikçe artıyor.

İlgi günden güne büyüyor: 30 çeşit baharatla hazırlanıyor! Günde 80 kilo...

Kaymağı, sucuğu ve lokumu ile dünyaya adını duyuran Afyonkarahisar’da yapılan ve 30 çeşit baharat ile özel olarak hazırlanan sucuk döner kendisine hayran bırakıyor. Bir işletmede döner ustası olarak çalışan Mustafa Dağkuşu, sucuk dönerin tıpkı normal et döner gibi kesildiğini ve rağbetin fazla olduğunu belirtti. Dağkuşu, "Ben 1987 senesinden beri döner kesiyorum. Dönerimiz güzeldir, 30 çeşit baharat üzerinden çalışıyoruz. Kendimize has bazı tekniklerimiz var" dedi.

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Kente gelen ve bu lezzeti tadan misafirler de sucuk dönerden memnun kalıyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden insanların Afyonkarahisar’a geldiklerinde mutlaka sucuk döneri tattıklarını anlatan işletme sahibi Bekir Demir ise “1996 yılından beri bu işi yapıyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki Afyon et memleketi. Sucukta da çok iddialıyız Afyon olarak. Biz de düşündük ki sucuğun daha başka nesini yapabiliriz. Dedik ki sucuğun da dönerini yapalım.

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Özellikle ve özellikle sucuğun iskenderini yaptık. Sucuk dönerimiz yüzde 100 et ve yüzde 100 doğal baharattan oluşuyor. İçerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Dönerimizi tavsiye ederiz. Günde ortalama 70-80 kilogram sucuk döner tüketiyoruz. Afyonumuz geçiş noktası olduğundan, çok misafirimiz geldiğinden yaz aylarında daha da çoğalıyor. Çevre illerden geçenler mutlaka uğrayıp sucuk dönerimizi merak ediyorlar, sucuk iskenderimizi mutlaka tadıyorlar. Çok memnun bir şekilde ayrılıyorlar çok beğendiklerini ifade ediyorlar. Bizde farklı bir tat farklı bir seçenek olarak sucuk iskenderimizi, sucuk ekmek ve sucuk mangalımızı müşterilerimize sunuyoruz. Kentimize özgü bir lokum gibi, kaymak gibi sucuk dönerimiz de kesinlikle başka bir yerden yenmez" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, sucuk döner kesildikten sonra tepside yağ içerisinde kızarırken ortaya çıkardığı davetkâr kokusu ise iştahları kabartmaya yetiyor.

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Porsiyonu 28 liradan satılan sucuk dönerin içerisinde tuz, karabiber, kekik, kimyonun yanı sıra 30'a yakın baharat bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
afyon sucuğu yöresel yemekler

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