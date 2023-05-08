EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. İlgi zamiri nedir, ne anlama gelir? İlgi zamiri ile ilgili örnek cümleler ve örnek soru çözümleri

İlgi zamiri nedir, ne anlama gelir? İlgi zamiri ile ilgili örnek cümleler ve örnek soru çözümleri

30.04.2023 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cümlenin içerisinde ismin yerini tutan sözcüklere zamir denilmektedir. Zamirler (adıllar) kendi içerisinde kelime hâlindeki zamirler ve ek hâlindeki zamirler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Ek hâlindeki zamirler de kendi içerisinde iyelik zamiri ve ilgi zamiri olarak iki gruba ayrılmaktadır. Peki, ilgi zamiri nedir, nerelerde kullanılır?

İlgi zamiri nedir, ne anlama gelir? İlgi zamiri ile ilgili örnek cümleler ve örnek soru çözümleri

Ek hâlinde kullanılan zamirlerin başında ilgi zamiri gelmektedir. “-ki” eki ile gösterilen ilgi zamiri özellikle ÖSYM tarafından sorulan sorularda öğrencilerin karşısına çıkma ihtimali yüksek olan konulardan bir tanesidir. İlgi zamirinin kullanım alanlarından en önemlisi belirtili isim tamlamalarında tamlananın yerini tutmasıdır.

İlgi zamiri nedir?

İlgi zamirinin bir diğer adı ilgi adılıdır. ÖSYM önceki yıllarda ilgi zamiri yerine “ilgi adılı” şeklinde bir kullanım yapmıştır. İlgi zamirinin eki “-ki” dir. Bu ek belirtili isim tamlamalarında tamlananın yerini tutmaktadır. İlgi zamiri konu anlatımı şu şekildedir:

İlgi zamiri olan -ki zaman zaman bağlaç olan “-ki” ve sıfat yapan “-ki” ile karıştırılabilmektedir. Aralarındaki benzerlikler ve farklar konusunda şunları söylemek mümkündür:

  • Zamir yapan -ki bir ektir ve bitişik yazılır. Görevi ismin yerini tutmaktır. Genellikle tamlayan ekinden sonra gelmektedir.

Örnek: Bizimki çok yalnız.

  • Sıfat yapan -ki bir ektir ve bitişik yazılır. Eklendiği sözcüğü sıfat görevine sokmaktadır. Genellikle bulunma hâl ekinden (-da) sonra gelmektedir.

Örnek: Güzelliğin on par'etmez şu bendeki aşk olmasa.

  • Bağlaç olan -ki bir sözcüktür ve ayrı olarak yazılır. Görevi sözcükleri veya cümleleri bağlamaktır.

Örnek: Desem ki vakitlerden bir nişan akşamıdır.

İlgi zamiri ile ilgili cümleler nelerdir?

İlgi zamiri olan -ki genellikle belirtili isim tamlamasında yer alan tamlayana eklenmektedir. İlgi zamiri olan -ki her zaman eklendiği sözcüğe bitişik olarak yazılmaktadır. Bu ilgi zamiri olan “-ki” yi bağlaç olan “-ki” den ayırt etmenin en önemli noktasıdır. İlgi zamiri olan -ki örnekleri ve ilgi zamiri ile ilgili örnek cümleler:

  • Bu sene bizimki (bizim çocuk) kesin sınavı kazanacak.
  • Benimki (benim sevgilim) yine çok güzel olmuş.
  • Gelecek yıl seninki (senin araban) ile gezeriz.
  • Senin eteğin benimkinden (benim elbiseden) çok daha güzel.

İlgi zamiri örnekleri ve çıkmış soru çözümleri

Son yıllarda ÖSYM TYT sınavında sözcük türlerine daha da ağırlık vermiştir. Bu yüzden bu konularla ilgili geçmiş yıllarda çıkan soruları çözmek büyük önem arz etmektedir. ÖSYM’nin geçmiş yıllarda ilgi zamiri ile ilgili sormuş olduğu sorular şu şekildedir:

ÖSYS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük, ilgi adılından (ilgi zamirinden) sonra yaklaşma durumu eki almıştır?

A) Masadakilerden yalnızca birini al.
B) Bugünkünü ötekilerden daha çok beğendim.
C) Benimkinin sayfalarında renkli resimler var.
D) Bu da her yönüyle seninkine benziyor.
E) Bizimkinde hiçbir eksiklik yok.

Çözüm:

A) Masadakilerden yalnızca birini al. (Masakilerden sözcüğü sıfat görevinde kullanıldığı için buradaki -ki eki sıfat yapan -ki’dir.)
B) Bugünkünü ötekilerden daha çok beğendim. (Bugünkünü sözcüğü sıfat görevinde kullanıldığı için buradaki -ki eki sıfat yapan -ki’dir.)
C) Benimkinin sayfalarında renkli resimler var. (Benimkinin sözcüğü ilgi zamiri alan bir sözcüktür. Fakat ilgi zamirinden sonra tamlayan eki gelmiştir.)
D) Bu da her yönüyle seninkine benziyor. (Seninki sözcüğü ilgi zamiri alan bir sözcüktür. İlgi zamirinden sonra –e yaklaşma (yönelme) hâl eki aldığı için cevap D şıkkıdır.)
E) Bizimkinde hiçbir eksiklik yok. (Bizimkinde sözcüğü ilgi zamiri alan bir sözcüktür. Fakat ilgi zamirinden sonra bulunma hâl eki kullanılmıştır.)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
Bu yıl için ilk kez duyurdu! 81 ili kapsıyorBu yıl için ilk kez duyurdu! 81 ili kapsıyor
MSÜ TABAN PUANLARI 2023 BELLİ OLDU MU? MSÜ TABAN PUANLARI 2023 BELLİ OLDU MU?
Anahtar Kelimeler:
ilgi zamiri zamir zamir nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Eğitime 'seçim' arası: 15 Mayıs için karar alındı!

Eğitime 'seçim' arası: 15 Mayıs için karar alındı!

15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar yok mu? Bakan Özer'den son dakika açıklaması

15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar yok mu? Bakan Özer'den son dakika açıklaması

Bu yıl için ilk kez duyurdu! 81 ili kapsıyor

Bu yıl için ilk kez duyurdu! 81 ili kapsıyor

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL sınav sonuçları tarihi belli mi? aol.meb.gov.tr öğrenci giriş ekranı

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL sınav sonuçları tarihi belli mi? aol.meb.gov.tr öğrenci giriş ekranı

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.