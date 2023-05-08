İlgi zamiri nedir, ne anlama gelir? İlgi zamiri ile ilgili örnek cümleler ve örnek soru çözümleri

Ek hâlinde kullanılan zamirlerin başında ilgi zamiri gelmektedir. “-ki” eki ile gösterilen ilgi zamiri özellikle ÖSYM tarafından sorulan sorularda öğrencilerin karşısına çıkma ihtimali yüksek olan konulardan bir tanesidir. İlgi zamirinin kullanım alanlarından en önemlisi belirtili isim tamlamalarında tamlananın yerini tutmasıdır.

İlgi zamiri nedir?

İlgi zamirinin bir diğer adı ilgi adılıdır. ÖSYM önceki yıllarda ilgi zamiri yerine “ilgi adılı” şeklinde bir kullanım yapmıştır. İlgi zamirinin eki “-ki” dir. Bu ek belirtili isim tamlamalarında tamlananın yerini tutmaktadır. İlgi zamiri konu anlatımı şu şekildedir:

İlgi zamiri olan -ki zaman zaman bağlaç olan “-ki” ve sıfat yapan “-ki” ile karıştırılabilmektedir. Aralarındaki benzerlikler ve farklar konusunda şunları söylemek mümkündür:

Zamir yapan -ki bir ektir ve bitişik yazılır. Görevi ismin yerini tutmaktır. Genellikle tamlayan ekinden sonra gelmektedir.

Örnek: Bizimki çok yalnız.

Sıfat yapan -ki bir ektir ve bitişik yazılır. Eklendiği sözcüğü sıfat görevine sokmaktadır. Genellikle bulunma hâl ekinden (-da) sonra gelmektedir.

Örnek: Güzelliğin on par'etmez şu bendeki aşk olmasa.

Bağlaç olan -ki bir sözcüktür ve ayrı olarak yazılır. Görevi sözcükleri veya cümleleri bağlamaktır.

Örnek: Desem ki vakitlerden bir nişan akşamıdır.

İlgi zamiri ile ilgili cümleler nelerdir?

İlgi zamiri olan -ki genellikle belirtili isim tamlamasında yer alan tamlayana eklenmektedir. İlgi zamiri olan -ki her zaman eklendiği sözcüğe bitişik olarak yazılmaktadır. Bu ilgi zamiri olan “-ki” yi bağlaç olan “-ki” den ayırt etmenin en önemli noktasıdır. İlgi zamiri olan -ki örnekleri ve ilgi zamiri ile ilgili örnek cümleler:

Bu sene bizimki (bizim çocuk) kesin sınavı kazanacak.

(bizim çocuk) kesin sınavı kazanacak. Benimki (benim sevgilim) yine çok güzel olmuş.

(benim sevgilim) yine çok güzel olmuş. Gelecek yıl seninki (senin araban) ile gezeriz.

(senin araban) ile gezeriz. Senin eteğin benimkinden (benim elbiseden) çok daha güzel.

İlgi zamiri örnekleri ve çıkmış soru çözümleri

Son yıllarda ÖSYM TYT sınavında sözcük türlerine daha da ağırlık vermiştir. Bu yüzden bu konularla ilgili geçmiş yıllarda çıkan soruları çözmek büyük önem arz etmektedir. ÖSYM’nin geçmiş yıllarda ilgi zamiri ile ilgili sormuş olduğu sorular şu şekildedir:

ÖSYS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük, ilgi adılından (ilgi zamirinden) sonra yaklaşma durumu eki almıştır?

A) Masadakilerden yalnızca birini al.

B) Bugünkünü ötekilerden daha çok beğendim.

C) Benimkinin sayfalarında renkli resimler var.

D) Bu da her yönüyle seninkine benziyor.

E) Bizimkinde hiçbir eksiklik yok.

Çözüm:

A) Masadakilerden yalnızca birini al. (Masakilerden sözcüğü sıfat görevinde kullanıldığı için buradaki -ki eki sıfat yapan -ki’dir.)

B) Bugünkünü ötekilerden daha çok beğendim. (Bugünkünü sözcüğü sıfat görevinde kullanıldığı için buradaki -ki eki sıfat yapan -ki’dir.)

C) Benimkinin sayfalarında renkli resimler var. (Benimkinin sözcüğü ilgi zamiri alan bir sözcüktür. Fakat ilgi zamirinden sonra tamlayan eki gelmiştir.)

D) Bu da her yönüyle seninkine benziyor. (Seninki sözcüğü ilgi zamiri alan bir sözcüktür. İlgi zamirinden sonra –e yaklaşma (yönelme) hâl eki aldığı için cevap D şıkkıdır.)

E) Bizimkinde hiçbir eksiklik yok. (Bizimkinde sözcüğü ilgi zamiri alan bir sözcüktür. Fakat ilgi zamirinden sonra bulunma hâl eki kullanılmıştır.)



