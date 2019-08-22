ilginç anket! Emoji kullananlar daha çok ilişki yaşıyor

Yapılan son araştırma, arkadaşlık ve çöpçatanlık uygulamalarında daha fazla emoji kullananların randevuya çıkma sayısının ve ilişki yaşama oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

5 BİN KİŞİ ANKETE KATILDI

ABD’de cinsellik ve romantik ilişkiler üzerine bilimsel çalışmalar yapan Kinsey Enstitüsü, çöpçatanlık uygulaması kullanıcılarının dahil olduğu 5 bin katılımcılı bir anket yaptı.

EMOJİLERİN ETKİSİ POZİTİF

Anketin sonuçları, artan emoji kullanımının romantik ilişkileri ilerletmede pozitif etkisinin olduğunu gösterdi. Buna göre, emoji kullanımı iletilerin duygusal etkisini arttırarak mesajlaşan kişilerin yakınlaşmasına olanak sağlıyor.

ŞANSLARI DAHA YÜKSEK

Emoji kullanımının ilk randevuya çıkma sayısında bir etkisi belirlenmezken, ikinci randevuya çıkma sayısında pozitif bir etki yarattığı görüldü. Bunun yanında sık emoji kullananların randevularda öpüşme ve yakınlaşma şansının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

HANGİ EMOJİLER DAHA ETKİLİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yapılan çalışmada hangi emojilerin kullanımının daha etkili olduğu incelenmedi.



