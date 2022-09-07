İlginç eş anlamlısı nedir? İlginç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İlginç kelimesi Yeni Türkçe döneminde türetilmiş bir kelimedir. Ancak kökü, Eski Türkçe dönemine dayanır. Eski Türkçe kökenli "il-" fiilinden türeyen "ilgi" kelimesine "+(In)ç" ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Dilimizde ilk defa 1900'lü yıllarda Nurullah Ataç'ın eserinde "ilgi çekici" anlamıyla görürüz.
İlginç kelimesi "enteresan, ilgi ve dikkat çekici, ilgi uyandıran" anlamlarına gelen bir kelimedir. İlgi çekici olan bir şeyin farklı yönlerinin bulunmasını da ifade eder.
İlginç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük, Fransızca kökenli "enteresan" kelimesidir.