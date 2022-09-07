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İlginç eş anlamlısı nedir? İlginç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, zengin kelime haznesi olan bir dildir. Başka dillerden kelimeler almamızın yanı sıra bazı Türkçe kökenli kelimeleri hâlâ korumaktayız. İlginç kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Peki, ilginç kelimesinin eş anlamı nedir?

İlginç eş anlamlısı nedir? İlginç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İlginç kelimesi Yeni Türkçe döneminde türetilmiş bir kelimedir. Ancak kökü, Eski Türkçe dönemine dayanır. Eski Türkçe kökenli "il-" fiilinden türeyen "ilgi" kelimesine "+(In)ç" ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Dilimizde ilk defa 1900'lü yıllarda Nurullah Ataç'ın eserinde "ilgi çekici" anlamıyla görürüz.

İlginç kelimesinin anlamı nedir?

İlginç kelimesi "enteresan, ilgi ve dikkat çekici, ilgi uyandıran" anlamlarına gelen bir kelimedir. İlgi çekici olan bir şeyin farklı yönlerinin bulunmasını da ifade eder.

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İlginç kelimesinin eş anlamı nedir?

İlginç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük, Fransızca kökenli "enteresan" kelimesidir.

İlgincin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Daha önce hiç bu renk bir araba görmemiştim çok ilginç.
  • İlginç olan telefonu almak yerine televizyon kumandasını çantaya koymam.
  • Enteresan bir durumla karşı karşıya kalınca mutlaka bir kaçış yolu buluyor.
  • Bahsettiğiniz müzisyenin tarzı gerçekten çok farklı bir hayli enteresan eserleri var.
  • Biz her pazar normal aileler gibi bir arada kahvaltı ederiz, bunda enteresan bir durum yok.
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