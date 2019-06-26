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İlginç nişan yüzüğünü paylaştı, tebrik beklerken tırnakları alay konusu oldu

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 26.06.2019 11:39 | Son Güncelleme

Alışılmadık nişan yüzüğünü paylaşan bir kadın, insanları şaşırtmaya ve etkilemeye çalışırken tırnakları fark edilince rezil oldu.

İlginç nişan yüzüğünü paylaştı, tebrik beklerken tırnakları alay konusu oldu

Bir kadın, mutlu nişan haberini, muhteşem bir plajın önünde yeni yüzüğüm notuyla fotoğrafını paylaştı. Ama insanlar, yüzükten çok kadının tırnaklarını konuştular. Çoğu kişi, kadının tırnaklarından rahatsız oldu.

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Bir kadın, yeni nişan yüzüğünün kutlama fotoğrafını paylaştığında tırnakları ve ojeleri berbat halde olunca acımasızca alay konusu oldu.

Gelin adayı, eliyle güzel bir plaj sahnesine karşı poz vererek, sosyal medyada alışılmadık bir deniz kabuğundan yapılma bir nişan yüzüğü paylaştı.

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Fakat insanlar, onu tebrik etmek yerine sahte tırnaklarından dolayı rahatsız olduklarını belirttiler.

Kadının manikürü, sanki birkaç kat sürülmüş gibi pembe cila katmanı gibi görünüyordu.

Fotoğraf, Facebook'tan paylaşıldıktan sonra kısa sürede yayıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Biri şöyle yazdı: "Bu kişinin servetini göstermek için tonlarca resmi var, ancak düzgün bir manikürcüya ulaşamamış."

Bir başkası: "Onlar çivi muhtemelen..."

Üçüncü bir yorumda: "Yüzüğü gelene kadar gözümü tırnaklardan alamıyorum."

Ayrıca böyle bir durum ilk defa yaşanmadı. Daha önce de Facebook'tan yüzüğünün fotoğrafını paylaşan başka bir kadın, kötü tırnakları ile yine alay konusu olmuştu.

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