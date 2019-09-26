İlginç olayların ülkesi Vatikan! Burada nüfusun %95'i erkek

Dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan'ın ilginç kurallarını ve özelliklerini sizler için derledik. Bu kuralları ve özellikleri başka hiçbir ülkede görüp duyamayacağınızın garantisini verebiliriz. İşte sadece Vatikan'da geçerli olan birbirinden ilginç kurallar ve özellikler... 1. Nüfusun %95'i erkektir. Vatikan nüfusu çoğunlukla kilise görevlileri ve askerlerden oluşur (İsviçre Muhafızları). Bu yüzden, vatandaşların %95'i erkektir. Geri kalan ise İsviçreli Muhafızların eşleri ve çocuklarıdır. 2. Vatikan vatandaşlığı, geçici olarak verilir. Vatikan vatandaşlığı Vatikan Şehir Devleti tarafından verilir. Vatandaşlık, devlet çalışanları ve aileleri tarafından alınabilir. Vatikan vatandaşlarının pasaportu diplomatik olana eş değerdir ve elbette bunlardan çok az kişide var. Kutsal Görev hizmetinin tamamlanmasının ardından vatandaşlık otomatik olarak İtalya olarak değiştirilir. Vatandaşlığınız olmadan, bu yerleşim bölgesinde yaşamanız yasaktır. Çocuklar 18 yaşına geldiklerinde veya ebeveynlerini kaybettiklerinde vatandaşlıklarını da kaybederler. 3. Ülkenin tamamı UNESCO'nun koruması altında. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde, tamamının koruma altında olduğu tek ülke Vatikan'dır ve her bina bir cazibe merkezi olarak kabul edilir.

4. Sistine Şapeli'nde fotoğraf çekmek makam sahibi olsanız bile yasak. Birçok turist Vatikan'a Sistine Şapeli'ni görmek için geliyor. Birçok gezgin buradaki çizimlerin boyutlarına ve gerçekçi görünümlerine hayran kalıyor. Çizimleri uzun uzun izlemek isteyenler için etrafta özel banklar mevcut. Fotoğraf çekmek kesinlikle yasak ve binanın içindeyken yalnızca fısıldamanıza izin verilir. Özel çalışanlar, ziyaretçilerin fotoğraf çekmesine engel olur, ancak bazı insanlar gizlice çekmeyi başarırlar. Ayrıca, aynı çalışanlar düzenli olarak “Sessizlik!” uyarısında da bulunuyor.

Duvarlar sadece sıradan ziyaretçilerden değil, önemli makamlardan ziyaretçiler geldiğinde de aynı titizlikle korunur. Burada düzenlenecek etkinliklerden önce, üst makamlardan insanlar içeri girerken bile bir tarama yapılır. Papel, resimlerin gördüğü zarardan ötürü birkaç kez restore edildi. Son restorasyon yaklaşık 25 yıl önce yapıldı ve bunun en büyük kısmı, (4.2 milyon dolar) Japon Nippon Television Network Corporation şirketi tarafından finanse edildi. Şapel, günde yaklaşık 10.000 turist tarafından ziyaret edilmektedir.

5. Paskalya'dan önceki cuma Papa'yı sunağın önünde, uzanmış bir şekilde görebilirsiniz. Paskalya'dan önceki cuma böyle bir tören düzenlenir. Papa kırmızı bir cüppe giyer, duran sunağın önünde yere uzanır, rahipler de onun arkasında diz çöker. Önce sessizce dualar edilir, sonrasında hep birlikte sesli bir şekilde dua ederler. 6. Sıradan bir kadının Vatikan'da yaşayabilmesi için 'İsviçreli Muhafızlar'dan biri ile evlenmesi gerekiyor. Vatikan sınırları içerisinde çalışmak sıradan bir kadın için (örneğin bir radyo istasyonunda veya bir gazetede) bir şekilde mümkün ise bile, burada yaşaması neredeyse imkansızdır.

Ancak, bunun bir yolu var. İsviçreli Muhafızlar'ın bir üyesiyle evlenmek. Fakat burada da birkaç engel var. Evlenecek olan İsviçreli Muhafızlar üyesi özel izinle ya da onbaşı unvanını aldıktan sonra evlenebilirken, gelin ise Vatikan’ın iznini almak zorunda kalacaktır. Bir başka ilginç gerçek daha var, İsviçreli Muhafız yalnızca üniversite mezunları ile evlenir. 7. Vatikan, dünyada doğum oranı '0' olan tek devlettir. Bu küçük devletin sınırları içerisinde hiçbir doğum hastanesi bulunmuyor. Vatikan vatandaşlarının bebekleri Roma hastanelerinde doğuyor. 8. Vatikan'ın İtalyan Büyükelçiliği Roma'da bulunuyor. Bunun nedeni Vatikan topraklarına yabancı temsilcilerin yerleşmesine izin verilmemesidir. Bunun için İtalya ve Vatikan bir sürü anlaşma yapmış ve ülkenin tüm elçilikleri Roma'da bulunuyor.

9. Burada bir benzin istasyonu var. Bir devletin benzin istasyonuna sahip olması şaşırtıcı görünmeyebilir. Ancak, bu benzin istasyonunu diğerlerinden ayıran bir nokta var. Fiyatları. Vatikan’ın akaryakıt fiyatları oldukça düşük ve pek çok İtalyan bu istasyondan benzin almanın hayalini kuruyor. Maalesef bu mümkün değil, çünkü buradan yalnızca yerel plakaları olan araçların yakıt alma hakkı var. 10. Dünyadaki en popüler yerel posta hizmetleri buradadır. Ünlü Vatikan postası, dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilir. Çok hızlı çalıştığından bazı İtalyanlar mektuplarını oradan göndermeyi tercih ediyor. Burada yılda yaklaşık 2,5 milyon mektup, 7 milyon kartpostal ve yaklaşık 20.000 paket gönderimi yapılıyor. 11. Vatikan’da mağazalarda vergi yoktur. Ancak vardığınızda dükkan aramaya başlamak için acele etmeyin, ne yazık ki sıradan ölümlüler için bu mümkün değil. Tabii ki bu imtiyaz Vatikan sakinleri için. Vatikan'ın mağazaları vergisiz olduğundan, fiyatları da genellikle %25 daha düşüktür. 12. Vatikan Demiryolu, dünyadaki en kısa demiryoludur. Bu demiryolunun uzunluğu, yaklaşık 1 km, Vatikan bölgesi içinden geçen kısmı ise yaklaşık 300 metredir. Önce Papa’nın Roma’ya yaptığı geziler için özel olarak yapılmış, ancak son zamanlarda turistlere de açılmıştır.