İlginç olayların ülkesi Vatikan! Burada nüfusun %95'i erkek

Dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan'ın ilginç kurallarını ve özelliklerini sizler için derledik. Bu kuralları ve özellikleri başka hiçbir ülkede görüp duyamayacağınızın garantisini verebiliriz. İşte sadece Vatikan'da geçerli olan birbirinden ilginç kurallar ve özellikler...
Vatikan nüfusu çoğunlukla kilise görevlileri ve askerlerden oluşur (İsviçre Muhafızları). Bu yüzden, vatandaşların %95'i erkektir. Geri kalan ise İsviçreli Muhafızların eşleri ve çocuklarıdır.
Vatikan vatandaşlığı Vatikan Şehir Devleti tarafından verilir. Vatandaşlık, devlet çalışanları ve aileleri tarafından alınabilir. Vatikan vatandaşlarının pasaportu diplomatik olana eş değerdir ve elbette bunlardan çok az kişide var. Kutsal Görev hizmetinin tamamlanmasının ardından vatandaşlık otomatik olarak İtalya olarak değiştirilir. Vatandaşlığınız olmadan, bu yerleşim bölgesinde yaşamanız yasaktır. Çocuklar 18 yaşına geldiklerinde veya ebeveynlerini kaybettiklerinde vatandaşlıklarını da kaybederler.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde, tamamının koruma altında olduğu tek ülke Vatikan'dır ve her bina bir cazibe merkezi olarak kabul edilir.
Birçok turist Vatikan'a Sistine Şapeli'ni görmek için geliyor. Birçok gezgin buradaki çizimlerin boyutlarına ve gerçekçi görünümlerine hayran kalıyor. Çizimleri uzun uzun izlemek isteyenler için etrafta özel banklar mevcut. Fotoğraf çekmek kesinlikle yasak ve binanın içindeyken yalnızca fısıldamanıza izin verilir. Özel çalışanlar, ziyaretçilerin fotoğraf çekmesine engel olur, ancak bazı insanlar gizlice çekmeyi başarırlar. Ayrıca, aynı çalışanlar düzenli olarak “Sessizlik!” uyarısında da bulunuyor.
Duvarlar sadece sıradan ziyaretçilerden değil, önemli makamlardan ziyaretçiler geldiğinde de aynı titizlikle korunur. Burada düzenlenecek etkinliklerden önce, üst makamlardan insanlar içeri girerken bile bir tarama yapılır. Papel, resimlerin gördüğü zarardan ötürü birkaç kez restore edildi. Son restorasyon yaklaşık 25 yıl önce yapıldı ve bunun en büyük kısmı, (4.2 milyon dolar) Japon Nippon Television Network Corporation şirketi tarafından finanse edildi. Şapel, günde yaklaşık 10.000 turist tarafından ziyaret edilmektedir.
Paskalya'dan önceki cuma böyle bir tören düzenlenir. Papa kırmızı bir cüppe giyer, duran sunağın önünde yere uzanır, rahipler de onun arkasında diz çöker. Önce sessizce dualar edilir, sonrasında hep birlikte sesli bir şekilde dua ederler.
Vatikan sınırları içerisinde çalışmak sıradan bir kadın için (örneğin bir radyo istasyonunda veya bir gazetede) bir şekilde mümkün ise bile, burada yaşaması neredeyse imkansızdır.
Ancak, bunun bir yolu var. İsviçreli Muhafızlar'ın bir üyesiyle evlenmek. Fakat burada da birkaç engel var. Evlenecek olan İsviçreli Muhafızlar üyesi özel izinle ya da onbaşı unvanını aldıktan sonra evlenebilirken, gelin ise Vatikan’ın iznini almak zorunda kalacaktır. Bir başka ilginç gerçek daha var, İsviçreli Muhafız yalnızca üniversite mezunları ile evlenir.
Bu küçük devletin sınırları içerisinde hiçbir doğum hastanesi bulunmuyor. Vatikan vatandaşlarının bebekleri Roma hastanelerinde doğuyor.
Bunun nedeni Vatikan topraklarına yabancı temsilcilerin yerleşmesine izin verilmemesidir. Bunun için İtalya ve Vatikan bir sürü anlaşma yapmış ve ülkenin tüm elçilikleri Roma'da bulunuyor.
Bir devletin benzin istasyonuna sahip olması şaşırtıcı görünmeyebilir. Ancak, bu benzin istasyonunu diğerlerinden ayıran bir nokta var. Fiyatları. Vatikan’ın akaryakıt fiyatları oldukça düşük ve pek çok İtalyan bu istasyondan benzin almanın hayalini kuruyor. Maalesef bu mümkün değil, çünkü buradan yalnızca yerel plakaları olan araçların yakıt alma hakkı var.
Ünlü Vatikan postası, dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilir. Çok hızlı çalıştığından bazı İtalyanlar mektuplarını oradan göndermeyi tercih ediyor. Burada yılda yaklaşık 2,5 milyon mektup, 7 milyon kartpostal ve yaklaşık 20.000 paket gönderimi yapılıyor.
Ancak vardığınızda dükkan aramaya başlamak için acele etmeyin, ne yazık ki sıradan ölümlüler için bu mümkün değil. Tabii ki bu imtiyaz Vatikan sakinleri için. Vatikan'ın mağazaları vergisiz olduğundan, fiyatları da genellikle %25 daha düşüktür.
Bu demiryolunun uzunluğu, yaklaşık 1 km, Vatikan bölgesi içinden geçen kısmı ise yaklaşık 300 metredir. Önce Papa’nın Roma’ya yaptığı geziler için özel olarak yapılmış, ancak son zamanlarda turistlere de açılmıştır.
Bu kütüphane 15. yüzyılda Papa Sixtus IV tarafından kurulmuş ve düzenli olarak yeni kitaplarla doldurulmaya devam edilmektedir. Bugün içerisinde yaklaşık 1.6 milyon basılı kitap, 150.000 el yazması, 8.300 incunabula, 100.000'den fazla gravür ve harita; 300.000 sikke ve madalya bulunuyor. Her yıl 6.000 yeni kitapla, kütüphane yenilenmektedir.
Vatikan'daki St. Peter Roma Katolik Papalık Bazilikası, Rönesans'ın en büyük binası olarak kabul edilir. İnşaatı 16. yüzyılın ortalarında başladı ve 120 yıl sonra bile bitmedi. Binanın uzunluğu 220 metre, yüksekliği 137 metredir. Bazilika 23.000 m² arazi üzerine kuruludur ve 60.000 kişilik kapasitesi vardır. Dünyanın ikinci en büyük Katolik Bazilikası'dır. Birinci ise 1989'da Fildişi Sahilleri'inde yapılan Notre-Dame de la Paix Bazilikası'dır.
Orta Çağ'dan bu yana, Papa'ya gelen her ziyaretçi bir saygı ve hayranlık göstergesi olarak onun elini öper. Bu Papa'nın, Havari Petrus'un varisi olduğunu gösteren Balıkçı Yüzüğü'nü taktığı eldir.
Papa'nın yüzüğü, kilise otoritesinin ana sembolüdür. Papa’nın ölümünden ya da görevden çekilmesinden sonra, saltanatının sonunun bir simgesi olarak yüzük imha edilir. Yeni seçilen Papa için, altından yeni bir yüzük yapılır.
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