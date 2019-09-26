Mynet Trend

İlginç olayların ülkesi Vatikan! Burada nüfusun %95'i erkek

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SEYAHAT  | 26.09.2019 10:19 | Son Güncelleme

Başka hiçbir ülkede görüp duyamayacağınız dünyanın en küçük ülkesine ait olan ilginç kuralları ve özelllikleri sizler için derledik. İşte o ilginç özellikler ve kurallar...

İlginç olayların ülkesi Vatikan! Burada nüfusun %95'i erkek

Dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan'ın ilginç kurallarını ve özelliklerini sizler için derledik. Bu kuralları ve özellikleri başka hiçbir ülkede görüp duyamayacağınızın garantisini verebiliriz. İşte sadece Vatikan'da geçerli olan birbirinden ilginç kurallar ve özellikler...

1. Nüfusun %95'i erkektir.

photo-1518187544126-ae31d92f1b4a

Vatikan nüfusu çoğunlukla kilise görevlileri ve askerlerden oluşur (İsviçre Muhafızları). Bu yüzden, vatandaşların %95'i erkektir. Geri kalan ise İsviçreli Muhafızların eşleri ve çocuklarıdır.

2. Vatikan vatandaşlığı, geçici olarak verilir.

photo-1522460676881-83490b51a873

Vatikan vatandaşlığı Vatikan Şehir Devleti tarafından verilir. Vatandaşlık, devlet çalışanları ve aileleri tarafından alınabilir. Vatikan vatandaşlarının pasaportu diplomatik olana eş değerdir ve elbette bunlardan çok az kişide var. Kutsal Görev hizmetinin tamamlanmasının ardından vatandaşlık otomatik olarak İtalya olarak değiştirilir. Vatandaşlığınız olmadan, bu yerleşim bölgesinde yaşamanız yasaktır. Çocuklar 18 yaşına geldiklerinde veya ebeveynlerini kaybettiklerinde vatandaşlıklarını da kaybederler.

3. Ülkenin tamamı UNESCO'nun koruması altında.

photo-1544612814-593b817ecc25

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde, tamamının koruma altında olduğu tek ülke Vatikan'dır ve her bina bir cazibe merkezi olarak kabul edilir.

4. Sistine Şapeli'nde fotoğraf çekmek makam sahibi olsanız bile yasak.

unsplash_52d3d6f9853e9_1

Birçok turist Vatikan'a Sistine Şapeli'ni görmek için geliyor. Birçok gezgin buradaki çizimlerin boyutlarına ve gerçekçi görünümlerine hayran kalıyor. Çizimleri uzun uzun izlemek isteyenler için etrafta özel banklar mevcut. Fotoğraf çekmek kesinlikle yasak ve binanın içindeyken yalnızca fısıldamanıza izin verilir. Özel çalışanlar, ziyaretçilerin fotoğraf çekmesine engel olur, ancak bazı insanlar gizlice çekmeyi başarırlar. Ayrıca, aynı çalışanlar düzenli olarak “Sessizlik!” uyarısında da bulunuyor.
Duvarlar sadece sıradan ziyaretçilerden değil, önemli makamlardan ziyaretçiler geldiğinde de aynı titizlikle korunur. Burada düzenlenecek etkinliklerden önce, üst makamlardan insanlar içeri girerken bile bir tarama yapılır. Papel, resimlerin gördüğü zarardan ötürü birkaç kez restore edildi. Son restorasyon yaklaşık 25 yıl önce yapıldı ve bunun en büyük kısmı, (4.2 milyon dolar) Japon Nippon Television Network Corporation şirketi tarafından finanse edildi. Şapel, günde yaklaşık 10.000 turist tarafından ziyaret edilmektedir.

5. Paskalya'dan önceki cuma Papa'yı sunağın önünde, uzanmış bir şekilde görebilirsiniz.

photo-1476461386254-61c4ff3a1cc3

Paskalya'dan önceki cuma böyle bir tören düzenlenir. Papa kırmızı bir cüppe giyer, duran sunağın önünde yere uzanır, rahipler de onun arkasında diz çöker. Önce sessizce dualar edilir, sonrasında hep birlikte sesli bir şekilde dua ederler.

6. Sıradan bir kadının Vatikan'da yaşayabilmesi için 'İsviçreli Muhafızlar'dan biri ile evlenmesi gerekiyor.

photo-1568797953832-2cc7f5f7eb3c

Vatikan sınırları içerisinde çalışmak sıradan bir kadın için (örneğin bir radyo istasyonunda veya bir gazetede) bir şekilde mümkün ise bile, burada yaşaması neredeyse imkansızdır.
Ancak, bunun bir yolu var. İsviçreli Muhafızlar'ın bir üyesiyle evlenmek. Fakat burada da birkaç engel var. Evlenecek olan İsviçreli Muhafızlar üyesi özel izinle ya da onbaşı unvanını aldıktan sonra evlenebilirken, gelin ise Vatikan’ın iznini almak zorunda kalacaktır. Bir başka ilginç gerçek daha var, İsviçreli Muhafız yalnızca üniversite mezunları ile evlenir.

7. Vatikan, dünyada doğum oranı '0' olan tek devlettir.

photo-1553419231-a42f77b2fb96

Bu küçük devletin sınırları içerisinde hiçbir doğum hastanesi bulunmuyor. Vatikan vatandaşlarının bebekleri Roma hastanelerinde doğuyor.

8. Vatikan'ın İtalyan Büyükelçiliği Roma'da bulunuyor.

photo-1531572753322-ad063cecc140

Bunun nedeni Vatikan topraklarına yabancı temsilcilerin yerleşmesine izin verilmemesidir. Bunun için İtalya ve Vatikan bir sürü anlaşma yapmış ve ülkenin tüm elçilikleri Roma'da bulunuyor.

9. Burada bir benzin istasyonu var.

photo-1557927404-9e8cb0e5f1e9

Bir devletin benzin istasyonuna sahip olması şaşırtıcı görünmeyebilir. Ancak, bu benzin istasyonunu diğerlerinden ayıran bir nokta var. Fiyatları. Vatikan’ın akaryakıt fiyatları oldukça düşük ve pek çok İtalyan bu istasyondan benzin almanın hayalini kuruyor. Maalesef bu mümkün değil, çünkü buradan yalnızca yerel plakaları olan araçların yakıt alma hakkı var.

10. Dünyadaki en popüler yerel posta hizmetleri buradadır.

mailbox-341744_960_720

Ünlü Vatikan postası, dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilir. Çok hızlı çalıştığından bazı İtalyanlar mektuplarını oradan göndermeyi tercih ediyor. Burada yılda yaklaşık 2,5 milyon mektup, 7 milyon kartpostal ve yaklaşık 20.000 paket gönderimi yapılıyor.

11. Vatikan’da mağazalarda vergi yoktur.

photo-1561328688-f84502cf2c3e

Ancak vardığınızda dükkan aramaya başlamak için acele etmeyin, ne yazık ki sıradan ölümlüler için bu mümkün değil. Tabii ki bu imtiyaz Vatikan sakinleri için. Vatikan'ın mağazaları vergisiz olduğundan, fiyatları da genellikle %25 daha düşüktür.

12. Vatikan Demiryolu, dünyadaki en kısa demiryoludur.

railway-4488581_960_720

Bu demiryolunun uzunluğu, yaklaşık 1 km, Vatikan bölgesi içinden geçen kısmı ise yaklaşık 300 metredir. Önce Papa’nın Roma’ya yaptığı geziler için özel olarak yapılmış, ancak son zamanlarda turistlere de açılmıştır.

13. Vatikan Apostolik Kütüphanesi'nde 1 milyondan fazla kitap var.

book-1659717_960_720

Bu kütüphane 15. yüzyılda Papa Sixtus IV tarafından kurulmuş ve düzenli olarak yeni kitaplarla doldurulmaya devam edilmektedir. Bugün içerisinde yaklaşık 1.6 milyon basılı kitap, 150.000 el yazması, 8.300 incunabula, 100.000'den fazla gravür ve harita; 300.000 sikke ve madalya bulunuyor. Her yıl 6.000 yeni kitapla, kütüphane yenilenmektedir.

14. Aziz Petrus Bazilikası, dünyanın en büyük Hristiyan kiliselerinden biridir.

aziz

Vatikan'daki St. Peter Roma Katolik Papalık Bazilikası, Rönesans'ın en büyük binası olarak kabul edilir. İnşaatı 16. yüzyılın ortalarında başladı ve 120 yıl sonra bile bitmedi. Binanın uzunluğu 220 metre, yüksekliği 137 metredir. Bazilika 23.000 m² arazi üzerine kuruludur ve 60.000 kişilik kapasitesi vardır. Dünyanın ikinci en büyük Katolik Bazilikası'dır. Birinci ise 1989'da Fildişi Sahilleri'inde yapılan Notre-Dame de la Paix Bazilikası'dır.

15. Dünyanın dört bir yanındaki Katolikler Papa'nın elini öpmeyi hayal ediyorlar.

photo-1538175911510-25336f95b07d

Orta Çağ'dan bu yana, Papa'ya gelen her ziyaretçi bir saygı ve hayranlık göstergesi olarak onun elini öper. Bu Papa'nın, Havari Petrus'un varisi olduğunu gösteren Balıkçı Yüzüğü'nü taktığı eldir.
Papa'nın yüzüğü, kilise otoritesinin ana sembolüdür. Papa’nın ölümünden ya da görevden çekilmesinden sonra, saltanatının sonunun bir simgesi olarak yüzük imha edilir. Yeni seçilen Papa için, altından yeni bir yüzük yapılır.

PARTNERObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisiObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisi
Dünyanın en yaşanılası yeri! İşte bilmeniz gerekenler...Dünyanın en yaşanılası yeri! İşte bilmeniz gerekenler...
Kapadokya'ya gidecekseniz bunu yapmadan dönmeyinKapadokya'ya gidecekseniz bunu yapmadan dönmeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler Seyahat vatikan ülkelerdeki ilginç uygulamalar

En Çok Okunan Trend Haberler

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Uyarı yapıldı! 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında!

Uyarı yapıldı! 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında!

'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Göbeklitepe'den sonra gözler oraya çevrildi

Göbeklitepe'den sonra gözler oraya çevrildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en yaşanılası yeri olan İsviçre hakkında daha önce duymadığınız bilgiler!

Dünyanın en yaşanılası yeri! İşte bilmeniz gerekenler...

Kapadokya'da yeni etkinlik: Klasik otomobil turu

Kapadokya'ya gidecekseniz bunu yapmadan dönmeyin

Van Gölü cilt için şifa kaynağı

Dünyanın en büyüğü! Meğer şifa kaynağıymış

Anadolu Selçuklu Sultanı yaptırmıştı! İşte turistlerin son gözdesi

Anadolu Selçuklu Sultanı yaptırmıştı! Turistlerin son gözdesi

En büyük mikrobiyalitler Van Gölü'nde görüntülendi

Van Gölü'nde şaşırtan görüntü! En büyüğü oradan çıktı

Sular altında kalacak Norik Höyük'te her katmandan başka bir kültürün izleri çıktı!

3 bin 600 yıllık! Hepsi tek tek gün yüzüne çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.