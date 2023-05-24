İlham Gencer kaç yaşında, kimdir, nereli? İlham Gencer neden öldü? Ünlü sanatçı hayata veda etti!

İlham Gencer, Bodrum'da hayatını kaybetti .1953’te şarkıcı Ayten Alpman’la evlenen İlham Gencer, Pera Palas'ta performans vermeye devam ediyordu. Dünyaca ünlü caz sanatçısı Gencer, aynı zamanda Bora Gencer'in de babası. İşte İlham Gencer'in ölüm nedeni ve hayatı ile ilgili detaylı bilgiler...

İLHAM GENCER KİMDİR?

Henüz beş yaşındayken annesinden aldığı derslerle ve evlerindeki konsol piyanoyu çalarak başladığı müzik hayatını yaşamının sonuna kadar sürdüren sanatçı, birçok unutulmaz esere de imza attı. Gençlik yıllarında çeşitli lokallerde piyano çalarak ve solistlik yaparak kendini geliştirdi. Türkiye'nin ilk yerli caz grubunu kurdu. Daha sonra İstanbul Radyosu'nda Ayten Alpman ile birlikte programlar sunmaya başladı. 1960 yılında Şişli'de Çatı Kulübü'nü açarak burada konservatuar eğitimleri verdi.

Bu kulüple birçok sanatçının tanınmasını sağladı. Dönemin ünlü isimleri olan Cem Karaca, Emel Sayın, Barış Manço gibi isimleri kendi sahnesinde çıkardı. Fransız şarkıcı Bob Azzam'ın ünlü şarkısı 'C'est écrit dans le Ciel' Türkçe seslendirdi. Bu şarkı, Türkçe söylenmiş ilk pop parça olarak tarihe geçti. Daha sonra bu şarkı ''Bak Bir Varmış Bir Yokmuş'' adını aldı ve Türkiye'de cover akımı başladı.

2013 yıllarında “İstanbul’un Güzelliklerini Koruma ve Yaşatma Derneği”ni kurdu. Ayrıca Alparslan Türkeş'e uzun yıllar danışmanlık yaptıktan sonra MHP'den milletvekili adayı oldu.

ACI HABER OĞLU BORA GENCER'DEN GELDİ

Ünlü ismin vefat haberini oğlu Bora Gencer sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Oğlu Gencer yaptığı paylaşımında, “Babam, Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebi. Dünya iyisi insan, adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer'i kaybettik. Büyük üzüntü içindeyiz. Çok uğraştık, çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi" ifadelerini kullandı. İlham Gencer'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.



