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İlhan İrem'in ölümü herkesi yasa boğdu! Zeynep Beşerler'den gündem olan sitem

29.07.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutulmaz eserlere imza atan şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem, böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. İlhan İrem'in ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğarken oyuncu Zeynep Beşerler, İrem'in ölümü ardından paylaşımlar yapan ama organ bağışı konusunda da duyarsız olanlara tepki gösterdi.

İlhan İrem'in ölümü herkesi yasa boğdu! Zeynep Beşerler'den gündem olan sitem

'Konuşamıyorum' 'Anlasana' 'Yazık oldu Yarınlara' gibi unutulmaz şarkıların sahibi İlhan İrem, böbrek yetmezliği teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Oyuncu Zeynep Beşerler, 2016 yılında da hastaneye kaldırılan ve diyaliz makinesine bağlanan sanatçının böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarla isyan etti.

"Maalesef bu ülkede giden değerli" diyen oyuncu, "Kusura bakmayın ama yıllardır Levent'te diyaliz merkezinde tedavi gören İlhan İrem için kaçınızın organ bağışına destek olmak adına paylaşım oldu? Bu kadar seveni nasıl habersiz kalmış acaba" diyerek, tepkisini dile getirdi.

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ORGAN BAĞIŞI POLEMİĞİ

Beşerler'in tepkisine bir takipçisi, "Organ bağışcıyım. İlhan İrem bu konuda kimseden yardım talep etmedi hatta son ağırlaştı dendiğinde durumu yalanladı. Organ bağışına dikkat çekmenize saygı duyuyorum ama İlhan İrem sevgimizi sakın küçümsemeyin lütfen" diyerek kızdı.

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Zeynep Beşerler ise geri adım atmayarak "Sevgili İlhan İrem bu durumu yalanladı, inkar etti. Belki de reklam olmak istemedi? Ben sizden yardım talep ediyorum, ihtiyacım olan bir böbrek. Alabilir miyim müsaitseniz? Kimseyi küçümsediğim yok sadece mantıklı düşünelim lütfen!" dedi.


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