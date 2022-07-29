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İlhan İrem'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Koca bir devir, defter sayfası kapandı

29.07.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" adlı unutulmaz eserlere imza atan Türk müziğinin efsane isimlerinden İlhan İrem, hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören İlhan İrem'in vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. İlhan İrem'in yakın arkadaşı şarkıcı Yeliz de canlı yayında gözyaşları içinde duygularını anlattı.

İlhan İrem'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Koca bir devir, defter sayfası kapandı

Ünlü sanatçı İlhan İrem, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı İstanbul'daki bir hastanede hayatını kaybetti. 67 yaşındaki İrem'in vefatının ardından sanatçı dostları üzüntülerini dile getirdi.

"O BÖYLE AĞLANSIN İSTEMEZDİ"

NTV yayınında konuşan İrem'in yakın arkadaşı şarkıcı Yeliz duygularını gözyaşları içinde anlattı. Yeliz "Onun tek derdi umut dolu aydınlık yarınlardı. Yarım saat önce duyduğumda acı çöktü yüreğime. O böyle ağlansın, yas tutulsun istemezdi" dedi.

Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Yeliz, "Meslek hayatına başladığı günden itibaren çok yakındık. İlk akşam yemeğime onunla çıkmıştım. Çok yakın arkadaş, dosttuk. İlişkimiz bambaşkaydı. Kimseyle telefonda görüşmezdi, biz devamlı görüşürdük. Negatifliğini kimsenin duymasını istemezdi. Koca yürekli adam diyordum ona. Mustafa Kemal Atatürk sanatçısıydı. Ülkesinin aşığıydı. Anlatmakla kelimeler yetmez. Hayata bakış açısı, yüreğinin kocamanlığı, şarkılarının sınırsız anlattığı duyguları hangi birini söyleyeyim ki. Koca bir devir, defter sayfası kapandı. Ansiklopedinin yarısı gitti" şeklinde konuştu.

İlhan İrem'den gelen acı haberin ardından ise ünlü isimler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.

NÜKHET DURU

"Canım arkadaşım, gençlik arkadaşım, gençliğim hatta… Üzüntümü anlatmaya yetmiyor kelimelerim… Çok sevdiği bir dostu kaybettiğinde, sonsuz bir yalnızlık hissi içinde buluyor insan kendini. Hemen anılara sığınmaya çalışıyorsun, ruhunu oradan sağaltmak istiyorsun ama olmuyor, telaşla geçen yıllar içinde ayrı düşülen hayatların pişmanlığı beliriyor içinde, ‘ah niye son 3-4 senede daha çok görüşmedik’, ‘en son mayısta mı konuşmuştuk’ filan, böyle şeyler geçerken zihninden sen korkunç ve çaresiz bir özlemle kalakalıyorsun. İlhan, canım, arkadaşım, seni çok seviyorum, huzurla uyu biz müziğinle sevinir, üzülür, duygulanır ve avunurken… Ölümsüzlük zaten bu değilse nedir?"

nükhet

CEM YILMAZ

"Az olan insanlardan İlhan İrem abimizin mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."

HALUK LEVENT

"Ben sana muhtacım
Ben sana susamışım
Yine de sen bilirsin.
Güle güle güzel insan!"

HL1

ATA DEMİRER

"Şarkıların bizimle …Allah rahmet eylesin gerçek sanatçı İlhan İrem "

Son dakika: Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti! İlhan İrem kimdir?Son dakika: Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti! İlhan İrem kimdir?

HAMDİ ALKAN

"Çok çok üzgünüm İlhan İrem aramızdan ayrıldı. Hayatıma kattığın güzellikler için sonsuz teşekkürler İlhan İrem. Işıklar içinde uyu."

FİLİZ AKIN

"Haberlerde gördüm, genç sayılacak bir yaşta,,, 67 yaşı daki İlhan İrem’i kaybetmişiz .En sevdiğim şarkısıyla , sevgi ve müzikle anıyorum bir zamanların efsane şarkıcısını… “Nereden bileceksin ayrılığın acısını “ “Sen hiç sensiz kalmadın ki” Ne güzel sözlerdir şimdi onun yokluğundaki hüznü anlatan …Elveda İlhan Erem kimse ayrılığı bu kadar şiirsel kılmamıştı…"

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