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  4. İlhan Mansız, Tümer Metin ve Sergen Yalçın ile birlikte Beşiktaş'ın efsane kadrosundaydı! Kaan Dobra'nın son halini görenler tanıyamadı

İlhan Mansız, Tümer Metin ve Sergen Yalçın ile birlikte Beşiktaş'ın efsane kadrosundaydı! Kaan Dobra'nın son halini görenler tanıyamadı

03.02.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lucescu yönetimindeki Beşiktaş'ın efsane kadrosunun değişmez parçalarından biriydi! Meşhur 'Sergen attı şampiyonluk geldi' sezonunda Beşiktaş formasıyla büyük katkı verdi. Kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Kaan Dobra yıllar sonra ortaya çıktı. Aslen Polonyalı olan Roman Dąbrowski, Türk vatandaşı olduktan sonra Kaan Dobra adını almıştı. Beşiktaş'ın eski yıldızının son halini görenler tanıyamadı.

İlhan Mansız, Tümer Metin ve Sergen Yalçın ile birlikte Beşiktaş'ın efsane kadrosundaydı! Kaan Dobra'nın son halini görenler tanıyamadı

Beşiktaş'ın 100. yılındaki şampiyon kadroda yer alan önemli isimler arasında yer alan Kaan Dobra seneler sonra ortaya çıktı. Beşiktaş'ın eski kaptanlarından Veli Kavlak'ın paylaştığı Instagram gönderisinde karşımıza çıkan Kaan Dobra'nın yeni imajı dikkat çekti.

49 yaşındaki Kaan Dobra, kariyerinde Kocaelispor, Beşiktaş ve Antalyaspor formaları da giymişti.

İlhan Mansız, Tümer Metin ve Sergen Yalçın ile birlikte Beşiktaş'ın efsane kadrosundaydı! Kaan Dobra'nın son halini görenler tanıyamadı

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ KAPTANI VELİ KAVLAK PAYLAŞTI

Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşayan, Avusturya milli takımında kaptanlık yapan Veli Kavlak; Kaan Dobra ile olan fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşan Veli Kavlak, Kaan Dobra'yı etiketledi.

İlhan Mansız, Tümer Metin ve Sergen Yalçın ile birlikte Beşiktaş'ın efsane kadrosundaydı! Kaan Dobra'nın son halini görenler tanıyamadı


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Sergen Yalçın
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