İlhan Mansız, Tümer Metin ve Sergen Yalçın ile birlikte Beşiktaş'ın efsane kadrosundaydı! Kaan Dobra'nın son halini görenler tanıyamadı

Beşiktaş'ın 100. yılındaki şampiyon kadroda yer alan önemli isimler arasında yer alan Kaan Dobra seneler sonra ortaya çıktı. Beşiktaş'ın eski kaptanlarından Veli Kavlak'ın paylaştığı Instagram gönderisinde karşımıza çıkan Kaan Dobra'nın yeni imajı dikkat çekti.
49 yaşındaki Kaan Dobra, kariyerinde Kocaelispor, Beşiktaş ve Antalyaspor formaları da giymişti.
Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşayan, Avusturya milli takımında kaptanlık yapan Veli Kavlak; Kaan Dobra ile olan fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşan Veli Kavlak, Kaan Dobra'yı etiketledi.
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