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İlhan Palut'a taraftarlardan coşkulu uğurlama

17.01.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor yönetiminin yollarını ayırdığı teknik direktör İlhan Palut'u, taraftar coşkulu bir şekilde uğurladı. Palut, vedalaştığı taraftara beklemediği bir karar olduğunu belirterek, ''Beklediğim bir konu değildi. Biz maçımıza hazırlanıyorduk. Saygıyla karşılıyoruz'' dedi.

İlhan Palut'a taraftarlardan coşkulu uğurlama

Yeşil-beyazlı kulübün yönetimi, 09 Şubat 2021 yılında göreve getirdiği teknik direktör İlhan Palut ile dün öğle saatlerinde yollarını ayırdı. Konyaspor taraftarı da İlhan Palut'u uğurlamak için kulüp binası önünde bir araya geldi. Kalabalık bir taraftarla buluşan Palut, kulübe geldiği günden bu yana destekleri için taraftara teşekkür etti. Palut, "İlk geldiğim günden beri bana olan desteğinizi gerçekten hissettim. Görüyorum ki burada olduğum bugüne kadar desteğiniz devam ediyor. Aramızdaki ilişki teknik direktör, taraftar ilişkisi değil, bunu hep hissettim. Beni içinizden biri olarak görüp desteklediniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle Konyaspor'da olan profesyonel görevimiz belki sonuçlandı, ama sizleri asla unutmayacağım. İnşallah hep başarılı olursunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin" diye konuştu.

'BİZ MAÇIMIZA HAZIRLANIYORDUK'

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Konyaspor'dan ayrılmayı beklemediğini ve maça hazırlanırken 2'nci Başkanın gelip durumu bildirdiğini vurgulayan Palut, "Aslında süreç çok basit ilerledi. 2'nci başkanımız geldi kulübe. Bir kan değişikliği yapmamızın, herkes için daha iyi olacağını söyledi. Ben de saygı duydum ve teşekkür ettim. Bugün de geldik hepsiyle vedalaştık. Bazen sürpriz oluyor, ama futbolda bu ayrılıklar var. İnşallah ben, ekibim ve Konyaspor için hayırlısı olur. Beklediğim bir konu değildi. Biz maçımıza hazırlanıyorduk. Saygıyla karşılıyoruz. Bunu yürekten söylüyorum, Konyaspor için hayırlara vesile olur. Daha çok yeni. İnşallah evime gideceğim, dinleneceğim. Kariyerimizi daha yukarıya taşıyabileceğimiz isteklerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir kulüple çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'KIRGIN DEĞİLİM'

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Yeni gelen meslektaşına başarılar dileyen Palut, "Kırgınlığım gerçekten yok. Sonuçta birileri gelecek, birileri gidecek. Hayırlısı olsun, meslektaşıma başarılar diliyorum " dedi. Palut, daha sonra taraftarla vedalaşarak İzmir'deki evine gitti.

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