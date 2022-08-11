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İlhan Palut: "Kabul edilemez!, takımım adına özür diliyorum"

11.08.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Vaduz karşısında aldıkları 4-2’lik mağlubiyetin ve elenmenin kabul edilemez olduğunu belirterek, çok çabuk toparlanarak lige döneceklerini söyledi.

İlhan Palut: "Kabul edilemez!, takımım adına özür diliyorum"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz’a 4-2 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIM ADINA ÖZÜR DİLİYORUM"

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Turu geçmek istediklerini fakat üzgün olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan İlhan Palut, “4-2 yenildik. Son derece kabul edilemez bir skor ve eleniş. Bize güvenen insanlardan, camiamızdan takımım adına özür diliyorum, en başta elendiğimiz sonra onları böyle bir skorla muhatap ettiğimiz için. Evet bundan sonrası için klasiktir; ama doğrudur ayağa kalkmaya çalışacağız. Çok çabuk toparlanacağız ve ligimize bakacağız. Önemsiz mi? Asla değil. İki, üç cümleyle geçirilecek bir durum mu? Değil. Ama şu anda yapacak başka da bir şeyimiz yok. Birbirimize sarılarak ayağa kalkmaya çalışacağız” dedi.

"OYUNCULARIMIZA GÜVENECEĞİZ"

Palut, son lig maçındaki 11’den 5 oyuncun bu maçın ilk 11’inde yer almadığı ile ilgili soruya, ’’Böyle bir fikstür ve üzerine yolculuklar yaptık. Biliyorsunuz artık bütün mesafeler ölçülebiliyor. Bazı oyuncularımızın artık bir maçı daha 90 dakika oynamaya fiziksel manada tahammülleri kalmamıştır. Sahada 11’de görev verdiğim 4-5 oyuncu da bu konumdaydı. En azından sahaya yeni bir enerji katmak istedim. Çünkü bu sık maç periyodunda geçen de bahsettim. Bir şekilde oyuncularımıza güveneceğiz. Onlardan verim almaya çalışacağız. ‘Takımın alıştığı ana kadrodan ayrıldığı zaman performansında bir değişme oldu mu?’ diye bu soruyu düzenlersek, evet ama bu bahsettiğimiz oyuncular bizim beklediğimiz 90 dakikalık performansı gösterebilecek durumda fizik olarak değillerdi. Ondan böyle bir karar aldım. Bu sorunun ucu açıktır ama buna mecburdum” ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA HER ŞEY VAR"

Maçta 1-1’den sonra takımın düştüğü ve yeni bir stoper transferiyle ilgili soruya ise Palut, ’’Ben 1-1’den öte, 2-1’le alakalı o bahsettiğim düşüşü gördüm. Ama ikinci yarının geneline baktığımız zaman gene çok pozisyonlar bulduk. Oyunu bırakmadık ama 3. golden sonra iyice riskler aldık ve oyunun disiplininden koptuk. Futbolda her şey var. Disiplini korumak lazım ama bazı skorlar size erken risklerde aldırabiliyor. Onun da etkilerini gördüğümüzü söyleyebilirim. Bu konu yönetimle konuşacağımız bir konu. Ama oyuncuların maç performansları bizim sezonluk planlarımız üzerinde çok fazla etki taşımıyor. Sezonluk planımız var. O bahsettiğiniz mevkide Türk oyuncu kullanmak istiyoruz bir kere. Çünkü biliyorsunuz 3 Türk oynatma durumumuz var. Bu noktada da pazar son derece dar. Elimizdeki oyunculara bir şekilde güveneceğiz” şeklinde konuştu.

"ZEMİNİN BOZUK OLMASI 4-2'Yİ AÇIKLAMAZ"

Zeminle alakalı hiçbir özürlerinin olmadığını kaydeden Palut, “Rakibimiz bizim kadar pas yapan bir takım olmasa da onları da bu sahada bir şekilde hayatlarında ilk defa geldikleri bir ortama çıktılar, mücadele ettiler. Belki çok göze hoş gelen bir oyun oynamadılar ama mücadele ettiler, savaştılar. Hiç atmadığımız kadar direkt top attık ama asla ve asla zeminin bugün biraz bozuk olması bizim Vaduz’dan 4 gol yememizi açıklayamaz. Zemine geldiğimiz zaman yoğun çalışmalarla eski haline döner. İyi zeminlerde futbol oynamak da, bu futbolu izlemek de çok daha keyifli" diye konuştu.

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İlhan Palut Konyaspor Vaduz
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