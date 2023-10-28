İlhan Palut: ''Kelimeler arıyorum ama bulamıyorum''

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray karşısında alınan 1-0'lık yenilgiyi değerlendirdi. İşte İlhan Palut'un açıklamaları...

"FAUL DEMEMEK İÇİN KELİMELER ARIYORUM"

"Galatasaray'ın aldığı riskleri cezalandıramadık. Abdülkerim Bardakçı topa dokunmadan... Ne diyeyim, faul dememek için kelimeler arıyorum. Topa dokunamadan Ibrahim Olawoyin'i yere düşürüp... Pardon, Ibrahim Olawoyin yere düşüp... Faul demeyeyim. Oradan şanssız bir gol yememiz... Genç takımız, heyecan oluyor. Geçen sene değerli bir kulübümüz Soma'da oynayan oyuncumuz Zaha'ya karşı oynuyor. Üretemedik ama oyuncularımdan memnunum. Galatasaray'ı tebrik ederim."

"BİRİNCİ KONUM HAKEMLER DEĞİL"

"Kadir Sağlam ve Koray Gençerler daha iyi bilir. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Karara katılmasam da, 'Şöyle daha iyi olurdu' desem bile bizim için faydası yok. Benim görevim takımı ayağa kaldırmak. Birinci konum hakemler değil, bu."





