SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. İlhan Palut: ''Kelimeler arıyorum ama bulamıyorum''

İlhan Palut: ''Kelimeler arıyorum ama bulamıyorum''

28.10.2023 22:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray karşısında alınan 1-0'lık yenilgiyi değerlendirdi. İşte İlhan Palut'un açıklamaları...

"FAUL DEMEMEK İÇİN KELİMELER ARIYORUM"

419

"Galatasaray'ın aldığı riskleri cezalandıramadık. Abdülkerim Bardakçı topa dokunmadan... Ne diyeyim, faul dememek için kelimeler arıyorum. Topa dokunamadan Ibrahim Olawoyin'i yere düşürüp... Pardon, Ibrahim Olawoyin yere düşüp... Faul demeyeyim. Oradan şanssız bir gol yememiz... Genç takımız, heyecan oluyor. Geçen sene değerli bir kulübümüz Soma'da oynayan oyuncumuz Zaha'ya karşı oynuyor. Üretemedik ama oyuncularımdan memnunum. Galatasaray'ı tebrik ederim."

"BİRİNCİ KONUM HAKEMLER DEĞİL"

653d5ccda468601ca88c1688

"Kadir Sağlam ve Koray Gençerler daha iyi bilir. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Karara katılmasam da, 'Şöyle daha iyi olurdu' desem bile bizim için faydası yok. Benim görevim takımı ayağa kaldırmak. Birinci konum hakemler değil, bu."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Demirspor'da Mario Balotelli seriye bağladı!Adana Demirspor'da Mario Balotelli seriye bağladı!
[RMV-10]
Okan Buruk'tan oyunculara eleştiri!Okan Buruk'tan oyunculara eleştiri!
Anahtar Kelimeler:
İlhan Palut Çaykur Rizespor 10 da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.