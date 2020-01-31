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İlhan Palut: Son 10 hafta hedefimiz belirlenir

GÖZTEPE HABERLERİ  | 31.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, önlerindeki 4 haftada toplayabildikleri puanları toplamayı amaçladıklarını ifade ederek, "Son 10 haftaya girilirken, hedef bize nereyi işaret ediyorsa onu kovalayacağız. Denizlispor müsabakası çok kritik" diye konuştu.

İlhan Palut: Son 10 hafta hedefimiz belirlenir

Süper Lig'de pazartesi günü Denizlispor deplasmanına çıkacak Göztepe’nin Teknik Direktörü İlhan Palut, son 10 haftaya girdiklerinde hedeflerinin netleşeceğini söyledi.

İkinci yarıya çok iyi başladıklarını vurgulayan genç teknik adam, "Camiamızın aylardır hatta yıllardır beklediği Gürsel Aksel Stadında çok iyi bir ortam vardı. İnanılmaz bir ambiyans yaşadık. Stat bir kere çok özel bir yerde. Herkesin yürüyerek ulaşacağı bir konumda. Camianın birleştiği bir yer oldu. Beşiktaş maçında da stadımızın açılması oyuncularımızda ekstra heyecana neden oldu. Herkes kazanmayı çok istedi. İlk deneyimin vermiş olduğu ekstra heyecan bazen bize teknik anlamda negatif dönebiliyor. Ama çok iyi başlangıç yaptık. İkinci yarının son 10 haftasında ise somut hedefimiz ortaya çıkacak" dedi.

Önlerindeki 4 haftada toplayabildikleri puanları toplamayı amaçladıklarını ifade eden Palut, "Son 10 haftaya girilirken, hedef bize nereyi işaret ediyorsa onu kovalayacağız. Denizlispor müsabakası çok kritik. Rakibimiz ikinci yarının ilk 2 haftası itibariyle istediği girişi yapamadı. Biz ise iyi gidişatımızı sürdürmeliyiz. Kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Denizli’de potansiyelimizi sergileyeceğiz" diye konuştu.

Stoper Reis ve yeni transfer sol kanat Tripic dışında eksiklerinin bulunmadığını da açıklayan Palut, "Transferde Tripic ve Wilczek bize hücumda çok önemli alternatif olacak. En fazla 1 transfer daha yapabiliriz. Beşiktaş maçı sonrası Başkanımız Mehmet Sepil'le konuşamadık. Ancak transfer çalışmalarının sürdüğünü biliyorum. Genç oyuncularımızdan da kiralayabileceğimiz isimler olabilir. Onların ikinci yarıda daha fazla süre alabilecekleri bir takıma gitmesi, gelecek sene bize dönüşlerini çok sağlıklı yapabilir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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