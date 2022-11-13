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İlhan Palut'tan patlama tepkisi: 'İnşallah bu olay son olur!'

13.11.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yeşil - beyazlı takımın çalıştırıcısı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayı soyunma odasında öğrendiklerini dile getirerek, "Her can çok değerli, inşallah bu sayı artmaz ve yaşadığımız son menfur olay olur" dedi.

İlhan Palut'tan patlama tepkisi: 'İnşallah bu olay son olur!'

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan İlhan Palut, İstanbul’daki saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet dilerken, bu ortamda fazla taktik konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

"İNŞALLAH SON MENFUR OLAY OLUR"

Palut, "Soyunma odasına girer girmez başkanımız bizi yaşanılan durumdan haberdar etti. Gerçekten son derece üzücü, vefat eden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Çok zor bir durum yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Her can çok değerli, inşallah bu sayı artmaz ve yaşadığımız son menfur olay olur. Maça gelince de biz galibiyetle bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Kayserispor’a da başarılar diliyorum. Bu ortamda da daha fazla teknik ve taktik açından da konuşmanın kendi adıma doğru olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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İlhan Palut Konyaspor İstiklal Caddesi

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