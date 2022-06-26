İlişki terapisti Selin Karacehennem cinsellik soruları sonrası paylaştı! "Ben bile şaşıyorum"

Esra Ezmeci gibi Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtlayan evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem son paylaşımıyla dikkat çekti.

Nur Viral'in sunduğu "Hayatta Her Şey Var" isimli programla tanınan ünlü isme son olarak "Kocam cinsel ilişki öncesi eski sevgilisinin videolarını izleyip benim yanıma öyle geliyor. Onu arzuladığı çok açık. Ne yapmalıyım?", "Bir koca eşini cinsellikte çevirir mi?", "Kocam bekaretimin olmamasını yüzüme vuruyor" sorularıyla karşılaştı.

Bu soruların gündem olması sonrası Selin Karacehennem bir paylaşım yaparak şunları yazdı:

"Hepsi gerçek insanlardan gelen gerçek sorular. Çoğu soruyu da etik sebeplerden dolayı soramıyoruz. İnanın çoğu zaman ben bile şaşıyorum. İnsanın aklına Cem Yılmaz’ın sözü gelmiyor değil; Hani biz marjinaldik…"

