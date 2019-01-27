İlişkilerde sinir bozan 12 hareket

Bazen kendi kendimize bile tahammül edemediğimiz gerçeğini düşününce bir de ilişki yaşadığımız insanlarla yaşarken bu durumun nasıl iki kat daha zorlaşabileceğini düşünün...

Evde bir sistem kurmaya çalışırken bu sistemin olur olmadık şekillerde bozulması insanı çileden çıkartabilir...

İlişkilerde komik ama sinir bozucu bazı durumları bir araya getirdik. Gelin birlikte bakalım:

"Kocam pantolonunu çamaşır sepetinin içine atmak yerine yanına koymuş."

"Eşim 'hareket etme' dedi ve bu fotoğrafı çekti."



"Kocam sosyal medya fotoğraflarını paylaşmamamdan yakındı. O yüzden işte fotoğrafı:"



"Eşim yiyeceklerini ve içeceklerini elektronik eşyaların üstüne koymayı seviyor."



"Erkek arkadaşımın kıyafetlerini dolaptan alış şekli."



"Eşimin komidini."



"Kız arkadaşım her paketi böyle açıyor. Canavar!"



"Erkek arkadaşım kırmızıların hepsini yemiş."



Tereyağının içinde ekmek kırıntısı bırakan insan partnerini umursamıyordur.



Bulaşıklarını dünyanın en saçma yerlerinde bırakanlar...



"Kocam bulaşıkları yıkamak konusunda iyi fakat yıkadıklarını asla kaldırmıyor."



"Erkek arkadaşımın Jenga'yı toplayış şekli bu."





