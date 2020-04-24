İlk adımı kadınların attığı ilişkiler daha başarılı oluyor

İlişkileri genelde erkeklerin başlatması beklenir. Sadece çıkma teklifi etmek değil, evlilik tekliflerinin de erkekler tarafından yapılması alışıldık bir şeydir. Fakat popüler arkadaşlık sitesi OkCupid tarafından yapılan araştırmaya göre kadınlar artık kabuklarından çıkıp, ilişkilerinin seyrini ele almış görünüyor.

Kadınların ilişkilerinde ciddi adımları atmaları için geçerli nedenler olarak şunlar gösterildi:

KADINLAR, KENDİLERİNE UYGUN ERKEĞİ BEKLER

Web sitesinin standardına göre, erkekler kadınlara daha fazla mesaj gönderiyor. Bu strateji, balık tutmakla aynı prensibe sahip. Attığınız ağ ne kadar büyükse, balık yakalama şansınız o kadar yüksektir. Ancak miktarın kaliteyi belirlemediği de bir gerçek. Kadınlarsa günlerce beyaz atlı prenslerinden mesaj gelmesini bekleyebilir. Seçimlere boğulmak, özel kişiyi bulma şansını bile düşürür. Bu yüzden, kadınlar için meseleleri kendi eline almanın tam zamanı olabilir.

İLK ADIMI ATAN KADINLAR DAHA ÇOK İLGİ GÖRÜYOR

İlginç olan, kadınların aldığı mesaj sayısı kaç olursa olsun, cevap verme oranı sıklıkla aynı. Erkekler de ise bu durum tam tersi. Erkekler daha çok mesaj aldıkça daha çok yanıt veriyorlar. Kadınlar bu bilgiyi avantaj olarak kullanabilir. Web sitesinin araştırması, ilk adımı atan kadınların cevap alma olasılığının 2.5 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.