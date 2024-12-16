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İlk bölümüyle ortalığı yıkmıştı! Şakir Paşa Ailesi'nin senaristi ünlü gazetecinin eşi çıktı! Övmelere doyamadı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.12.2024 17:23
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Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi ilk bölümüyle sosyal medyayı sallamıştı. Sevilen dizinin senaristi ise ünlü gazetecinin eşi çıktı.

İlk bölümüyle ortalığı yıkmıştı! Şakir Paşa Ailesi'nin senaristi ünlü gazetecinin eşi çıktı! Övmelere doyamadı...

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Modern Türk sanatının önemli figürlerini barındıran bir ailenin hikayesini anlatan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar sosyal medyayı sallamayı da başardı.

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Dizi genel olarak beğenilirken gelin-kayınpeder sahnesi ise bölüme damga vurdu. Şakir Paşa'nın gelini Aniesi'yi denizde çıplak izlemesi çok konuşuldu.

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Gelini çıplak denize girdi kayınpederi izledi! İlk bölümü olay oldu! Gelini çıplak denize girdi kayınpederi izledi! İlk bölümü olay oldu!

SENARİST ÜNLÜ GAZETECİNİN EŞİ ÇIKTI!

1200 m2'lik alan içerisine iki katlı bir dekor kurulan ve ailenin hikayesinin önemli bir kısmının geçtiği Büyükada'daki tarihi köşkün 7 dönümlük bir platoda, yeniden tasarlandığı dizinin senaristi ise merak edildi.

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Diziyi ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı'nın kaleme aldığı ortaya çıktı. Daha önce de birçok dizi projesinde senaristlik yapan Altaylı'yı ise eşi Fatih Altaylı övmelere doyamadı.

"ÇOK MUAZZAM OLMUŞ"

Fatih Altaylı YouTube yayınında eşinin yeni dizisiyle ilgili konuştu. Heyecanlı olduğunu ve reytingleri beklediğini söyleyen Altaylı, "Eşimin dizisi başladı. Çok hoş bir senaryo olmuştu. Hande güzel derleyip toparlamış. Ben bir iki çekimleri görmüştüm. Çok muazzam. Dün onu seyrettik. Hande'nin işlerine ben karışmam ama onun tatlı heyecanı bana da geçti. Çok hoş bir dizi. Çok uzun da bir dizi değil. Hakikaten çok güzel yazmış. " dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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